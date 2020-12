TORONTO, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui le Programme de Sage Partner Cloud aux É.-U. et au Canada. Le programme permet aux partenaires de déployer et de personnaliser les produits Sage 300 en ligne de leurs clients, tout en les aidant dans la migration vers le nuage, et ce, au rythme qui leur convient et à celui de leur entreprise.



Sage Partner Cloud optimisera la capacité des clients de Sage de travailler à distance, tout en gérant les coûts à court et à long terme. De plus, il est surtout utile en tant que solution numérique pour les entreprises qui réévaluent les manières dont elles se tirent d’affaire au plan économique durant la pandémie de la COVID-19.

Sage Partner Cloud permet également à nos partenaires de déployer plus rapidement Sage 300 sur le nuage Microsoft Azure, leur permettant ainsi d’adapter totalement le déploiement et de gérer les addiciels ISV (éditeurs de logiciels indépendants) pour répondre aux besoins uniques des clients.

Sage Partner Cloud propose, entre autres, des avantages importants :

Flexibilité : Les partenaires de Sage peuvent fournir des intégrations à d’autres applications et personnalisations pour créer des solutions d’entreprise sur mesure qui répondent à leurs propres besoins.



Les partenaires de Sage peuvent fournir des intégrations à d’autres applications et personnalisations pour créer des solutions d’entreprise sur mesure qui répondent à leurs propres besoins. Sécurité : Les clients de Sage peuvent être assurés que leurs données sont protégées par la sécurité réputée et fiable de Microsoft Azure.



Les clients de Sage peuvent être assurés que leurs données sont protégées par la sécurité réputée et fiable de Microsoft Azure. Gain de temps : Vue que Sage Partner Cloud tire parti du portail Sage Provisioning, il automatise donc le déploiement de Sage 300 dans le nuage, crée moins de perturbations et fait gagner du temps, pendant que les clients effectuent leur transition vers la numérisation.



Vue que Sage Partner Cloud tire parti du portail Sage Provisioning, il automatise donc le déploiement de Sage 300 dans le nuage, crée moins de perturbations et fait gagner du temps, pendant que les clients effectuent leur transition vers la numérisation. Rentabilité : Les clients peuvent continuer d’utiliser les produits Sage 300, et réduire la durée de formation et les coûts de projets, de même qu’éviter des interruptions d’activités.

« Maintenant plus que jamais, la possibilité de travailler en tout lieu et en tout temps, et d’accéder aux informations commerciales importantes est impérative » a déclaré Nancy Harris, VPD et directrice générale, Sage Amérique du Nord. « Le programme de Sage Partner Cloud aide nos clients à migrer vers le nuage à leurs propres conditions, à leur rythme, avec les solutions de Gestion d’entreprise Sage qu’ils connaissent et auxquelles ils font confiance ».

« Outre, Sage Partner Cloud leur facilite la transition à la numérisation, améliore la qualité de service et maintient la continuité des activités à un moment où les clients cherchent à assurer la pérennité de leurs entreprises, » a affirmé Nancy Tichbon, Directrice générale, Sage Canada. « Alors que les clients cherchent à élargir la gamme de produits, ils peuvent travailler avec leurs partenaires pour intégrer des solutions de personnalisation ou ISV (éditeurs de logiciels indépendants) dans le nuage. Et grâce à la robustesse de l’automatisation, la solution peut être déployée en aussi peu que 60 minutes. ».



« Les entreprises de pointe d’aujourd’hui ouvrent la voie au nuage à un rythme plus rapide que jamais, » a indiqué Peter Ribeiro, Président, Impac Solutions Inc. « Pour nos clients de Sage 300 qui utilisent Office 365 dans leur entreprise, le programme de Sage Partner Cloud offre une voie facile au nuage avec Microsoft Azure. Nous sommes vraiment emballés de la façon dont le nouveau programme profitera aux partenaires, en permettant la fiabilité et la continuité des activités qui feront gagner du temps et réduire les coûts ».



Sage Partner Cloud est réalisé par le portail Sage Provisioning, un portail Web qui présente un point d’accès pour gérer la clientèle hébergée d’un partenaire, ce qui simplifie considérablement les frais administratifs.

Sage Partner Cloud et le portail Provisioning seront disponibles dans d’autres marchés au cours des mois à venir.

