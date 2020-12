SAINT-HUBERT, Québec, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureuse d’annoncer que ses actions ordinaires ont commencé à transiger aujourd’hui sur le marché de croissance OTCQB à New York (États-Unis) sous le symbole UBMRF. La Société était préalablement cotée sur l’OTC PINK sous le même symbole.



L'OTCQB est un marché de croissance américain exploité par OTC Markets Group. Pour être éligible à une cotation sur l'OTCQB, les entreprises doivent être à jour dans leurs dépôts de rapports publics et se soumettre à un processus annuel de vérification et de certification par l’équipe de gestion. Les entreprises doivent également satisfaire à un test de cours du titre minimal et à d'autres conditions financières. OTCQB est reconnu par la Securities and Exchange Commission des États-Unis comme un marché boursier établi et fournissant des informations publiques à jour aux investisseurs qui ont besoin d'analyser, d'évaluer et de négocier des titres boursiers.

« Nous sommes ravis d'avoir complété avec succès notre processus de cotation sur le marché de croissance OTCQB qui représente une étape importante et opportune pour nous compte tenu de nos récents développements, en particulier avec le déploiement à grande échelle de nos nouvelles solutions immersives sur le marché américain. Cette nouvelle cotation devrait, entre autres, accroître la transparence et notre notoriété auprès des actionnaires et élargir notre base d'investisseurs américains tout en améliorant notre visibilité auprès d’investisseurs américains de détail et institutionnels. Cette cotation devrait également nous donner accès à un bassin élargi de capitaux et améliorer notre négociabilité aux États-Unis, ce qui devrait se traduire par une hausse du volume transigé (liquidité), une maximisation de la distribution de l'information et ultimement, un accroissement de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Simon Bédard, Chef de la direction financière d'Urbanimmersive.



« Je tiens également à remercier Nikolaos Galanopoulos de Galanopoulos & Company, cabinet d'avocats en valeurs mobilières, pour avoir parrainé Urbanimmersive dans ce processus de cotation sur le marché de croissance OTCQB », a ajouté Simon Bédard.

Joe Coveney, vice-président des services corporatifs internationaux chez OTC Markets, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Urbanimmersive au sein de du marché de croissance de l’OTCQB. Avec son inscription principale à la Bourse de croissance TSX au Canada, la plateforme de négociation du marché de croissance OTCQB permettra à la Société d'élargir ses horizons et d’offrir aux investisseurs américains la possibilité d'accéder aux actions de la Société en dollars américains et ce, pendant les heures d'ouverture du marché américain.

« Le marché de croissance OTCQB soutient les entreprises internationales qui cherchent à renforcer leur visibilité et leur transparence sur les marchés boursiers américains. La négociation sur les bourses de croissance du TSX et du OTCQB permettra à Urbanimmersive de rayonner davantage à l’échelle internationale et d’offrir aux investisseurs américains une plateforme transactionnelle leur permettant de négocier plus facilement via le courtier de leur choix. Nous tenons à féliciter Urbanimmersive pour s’être joint au marché de croissance OTCQB. »

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

À propos d’OTC Markets Group

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite le OTCQX® Best Market, le OTCQB® Venture Market et le Pink® Open Market pour 11 000 titres américains et mondiaux. Grâce à OTC Link® ATS et OTC Link ECN, le Groupe connecte un réseau diversifié de courtiers-négociants qui fournissent des services de liquidité et d'exécution permettant aux investisseurs de négocier facilement via le courtier de leur choix et aux entreprises d'améliorer la qualité des informations disponibles pour les investisseurs.

Pour en savoir davantage sur la façon dont les marchés OTC créent des marchés mieux informés et plus efficaces, visitez www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS et OTC Link ECN sont des ATS réglementés par la SEC, exploités par OTC Link LLC, membre FINRA / SIPC.

