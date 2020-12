GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 16.12.2020 KLO 16.45



Gofore tavoittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin päämarkkinapaikalle ensimmäisen vuosineljänneksen 2021 aikana



Gofore Oyj:n hallitus on täsmentänyt aikataulua liittyen 15.11.2019 julkistettuun tavoitteeseen siirtyä First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsingin päämarkkinapaikalle vuoden 2021 aikana.

Päälistavalmiuksien rakentaminen on edennyt hyvin ja tarkennetun aikataulun mukaisesti Goforen tavoitteena on siirtyä Nasdaq Helsingin päämarkkinapaikalle vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.



Lisätietoja:

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com



Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210