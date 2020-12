GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 16.12.2020 KLO 16.47



Gofore Oyj: Siirtyminen IFRS-raportointiin

Gofore Oyj tiedotti 15.11.2019, että yhtiön tavoitteena on siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2021 aikana. Osana tätä prosessia Yhtiö laatii tilinpäätöksensä 31.12.2020 päättyvältä tilikaudelta kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.



Gofore Oyj on laatinut IFRS-standardien mukaan seuraavat tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajille tietoja konsernin laajasta tuloslaskelmasta, taseesta ja yhtiön tunnusluvuista 30.6.2020 päättyneeltä kuuden kuukauden ajanjaksolta vertailutietoina vastaava ajanjakso vuodelta 2019. Tähän siirtymätiedotteeseen on sisällytetty vastaavat tiedot myös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä IFRS-siirtymäpäivän 1.1.2019 avaava tase.



Lisäksi Gofore on laatinut alla esitetyt IFRS-tunnusluvut 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolta vertailutietoina vastaava ajanjakso vuodelta 2019. Näistä luvuista ei ole esitetty FAS:n ja IFRS:n välisiä taseen ja tuloslaskelman oikaisulaskelmia. Tunnuslukutaulukon tunnusluvut kaudelle 1.1-30.9.2020 sisältävät Qentinel Finland Oy:n hankinnan 1.9.2020.



Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu 31.12.2020 voimassaolevien IFRS-standardien mukaan. Tiedotteessa esitettyjen vertailukelpoisten tunnuslukujen ja siirtymälaskelmien laatimisessa on sovellettu IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -siirtymästandardia. Tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti laadittua tuloslaskelmaa ja tasetta.



Gofore Oyj julkistaa vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuosikertomuksen, joka sisältää kansainvälisen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyvältä tilikaudelta, jonka vertailutietona on IFRS:n mukaiset luvut 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä 1.1.2019 avaava tase.



IFRS-tilinpäätöksen ja FAS:n keskeiset IFRS-siirtymästä johtuvat erot on kuvattu tiedotteen liitetiedoissa (IFRS-siirtymän vaikutukset sekä sovellettavat helpotukset).



Lisätietoja FAS:n mukaisesti laadituista historiallisista taloudellisista tiedoista on saatavilla Goforen verkkosivuilla www.gofore.com.



IFRS-siirtymän vaikutukset sekä sovellettavat helpotukset



Goforen tuloslaskelma- ja tasevaikutuksiltaan keskeisimpien IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönoton vaikutukset on kuvattu alla.



Gofore on soveltanut IFRS 1-standardin mukaisia helpotuksia liiketoimintojen yhdistämiseen, ulkomaan rahan määräisten erien muuntoerojen käsittelyyn sekä osakeperusteisiin maksuihin.



Otsikoiden kirjaimet (A-F) viittaavat oikaisutaulukoiden sarakkeisiin.





1. Vuokrasopimukset, Gofore vuokralle ottajana (B)

Gofore vuokraa lähinnä toimitiloja, pysäköintipaikkoja, autoja ja toimistokoneita. FAS-konsernitilinpäätöksessä vuokrakulut on kirjattu tasaerinä tuloslaskelman muihin liiketoiminnan kuluihin vuokrakauden aikana. Konserni ei ole kirjannut FAS-konsernitilinpäätöksessä vuokrasopimusvelkoja tai -eriä taseeseen, eikä siten ole käyttänyt Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaista mahdollisuutta soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia FAS:n mukaisessa raportoinnissa. Gofore on FAS-tilinpäätöksissä esittänyt vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset liitetiedoissa taseen ulkopuolisina vastuina.



Gofore on ottanut käyttöön IFRS 16 -standardin ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa. Käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa, eikä käyttöönottoa edeltävän raportointikauden lukuja ole oikaistu. Käyttöoikeusomaisuus sekä vastaava vuokrasopimusvelka on kirjattu taseeseen tulevien vuokramaksujen diskontattuun arvoon. Vuokravastuut on arvostettu jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon per 1.1.2019 ja vastaavan suuruinen käyttöoikeusomaisuuserä on merkitty taseen varoihin.



IFRS 16 -standardin myötä FAS:n mukaiset tuloslaskelman vuokrakulut on korvattu käyttöoikeusomaisuuserien poistoilla ja vuokrasopimusvelkojen korkokuluilla.



Standardi sisältää helpotuksen, joka mahdollistaa vähäarvoisten ja lyhytaikaisten vuokrasopimusten käsittelyn liiketoiminnan muissa kuluissa vuokrakuluina. Gofore soveltaa vuokrasopimuksiinsa molempia näistä helpotuksista.



Vuokrasopimusten vaikutukset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa B, "Vuokrasopimukset".

2. Liiketoimintojen yhdistäminen (C)

Gofore soveltaa IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardiin IFRS 1 mukaista helpotettua lähestymistapaa eikä sovella IFRS 3 -standardia takautuvasti niihin liiketoimintojen yhdistämisiin, jotka ovat tapahtuneet ennen IFRS-standardien käyttöönottoa. Helpotuksen soveltamisen vuoksi taseeseen on merkitty IFRS-siirtymispäivänä kaikki FAS:n mukaiset varojen ja velkojen kirjanpitoarvot, jotka on hankittu aikaisemmissa liiketoimintojen yhdistämisissä, mikäli ne täyttävät IFRS-standardien taseeseen merkitsemisen kriteerit. Siirtymäpäivän jälkeen erät on käsitelty IFRS-standardien mukaisesti. Gofore ei ole oikaissut aiemmin kirjattuja määriä IFRS-standardien vaatimusten myötä.



Gofore on oikaissut 1.1.2019 jälkeen tehdyt liiketoimintojen yhdistämiset IFRS-standardien vaatimusten mukaisiksi. Tämän julkaisun raportointikaudella on tehty kaksi yrityskauppaa, Silver Planet Oy ja Mangodesign (yhtiön virallinen nimi on mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR), jotka on käsitelty IFRS 3 vaatimusten mukaisesti.



Gofore on arvostanut hankitut yksilöitävissä olevat varat ja vastattaviksi otetut velat niiden käypään arvoon ja kohdistamattomaksi jäänyt jäännösarvo hankintamenosta on kirjattu liikearvoksi. Silver Planetin ja Mangodesign:n hankinnoissa Gofore on yksilöinyt asiakassuhteet sekä kilpailukieltosopimukset aineettomiksi hyödykkeiksi, ja kohdistanut osan hankintamenosta näille tunnistetuille aineettomille omaisuuserille. Nämä tunnistetut aineettomat omaisuuserät poistetaan niiden taloudellisena vaikutusaikana 5-6 vuoden kuluessa.



FAS:n mukaisessa konsernitilinpäätöksessä hankintaan liittyvät menot on kirjattu osaksi hankintamenolaskelmia. IFRS:n mukaan hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi kaudelle, jolloin ne ovat toteutuneet. Tästä johtuen IFRS 3 mukaisissa hankintamenolaskelmissa hankintoihin liittyvät menot on kirjattu tulosvaikutteisesti.



IFRS 3 -standardin mukaiset muutokset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa C, "Liiketoimintojen yhdistäminen".

3. Liikearvopoistojen peruutus (D)

Gofore noudattaa IFRS 1 standardin mukaista helpotusta, jonka mukaan liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuva liikearvo on kirjattu IFRS-tilinpäätökseen per 1.1.2019 FAS-konsernitilinpäätöksen osoittaman tasearvon mukaisesti. Gofore on peruuttanut konversiojaksolta FAS:n mukaiset liikearvopoistot IFRS-konsernituloslaskelmassa ja -taseessa. IFRS-standardien mukaisesti liikearvoa ei enää poisteta, vaan siihen tehdään IAS 36 standardiin perustuen arvonalentumistestaus vuosittain ja aina mikäli arvonalentumisesta esiintyy viitteitä. Liikearvolle on suoritettu arvonalentumistestaukset 1.1.2019 ja 31.12.2019. Testaukset eivät johtaneet arvonalentumisen kirjaamiseen.



Liikearvopoistojen peruutukset on esitetty oikaisutaulukoiden sarakkeessa D, "Liikearvopoistojen peruutus".

4. Osakeperusteiset maksut (E)

FAS-konsernitilinpäätöksessä pitkäaikaisten palkkio-ohjelmien kuluja ei ole jaksotettu, vaan ne on kirjattu kuluksi maksujen realisoitumisajankohdan mukaan. IFRS-standardien mukaisesti osakeperusteiset maksut on arvostettu käypään arvoon soveltuvan hinnoittelumallin mukaisesti ja kuluvaikutukset on jaksotettu oikeuden syntymisajanjaksolle.



Goforella on ollut raportoitavalla ajanjaksolla vain omana pääomana maksettavia osakeperusteisia ohjelmia. Näihin ohjelmiin liittyvät kulut on jaksotettu oikeuden syntymisajanjaksolle IFRS:n mukaisesti. Osakeperusteisten maksujen IFRS-oikaisu on kirjattu Muut henkilöstökulut -riville tuloslaskelmaan ja taseen omassa pääomassa riveille Kertyneet voittovarat ja Osakeperusteiset maksut.



Osakeperusteisien maksujen vaikutukset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa E, "Osakeperusteiset maksut".

5. Rahoitusomaisuuden arvonalentuminen (F)

IFRS-standardien käyttöönoton myötä Gofore on ottanut käyttöön odotettavissa olevien luottotappioden kirjaamiskäytännön (ECL, expected credit losses) IFRS 9 -standardin mukaisesti. Aikaisemman käytännön mukaan luottotappiot ja niihin liittyvät varaukset kirjattiin toteuma-arvion perusteella. IFRS:n mukainen varaus odotettavissa olevista luottotappioista ja sen muutokset konversioperiodilla on kirjattu tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin.



Odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyvät IFRS-oikaisut on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, "Muut oikaisut".

6. Rahoitusomaisuus (F)

IFRS-standardien mukaan rahoitusomaisuuden luokitteluperusteena on liiketoimintamalli.



IFRS-siirtymässä Gofore on tehnyt peruuttamattoman valinnan luokitella rahoitusvaroihin kuuluvat erät käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi rahastosijoitusten osalta. Rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, Muut oikaisut.



Investoinnit muihin osakkeisiin arvostetaan käypään arvoon ja myöhemmät käyvän arvon muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.



FAS:n mukaan laadituissa konsernitilinpäätöksissä nämä molemmat erät on arvostettu hankintamenoon.

7. Laskennalliset verot (B, C, E, F)

Gofore on FAS-konsernitilinpäätöksessä kirjannut laskennallista verovelkaa vain poistoeroihin liittyen. IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä laskennallisia verosaamisia ja -verovelkoja on kirjattu kaikista IFRS-oikaisuista, joista aiheutuu väliaikaisia eroja kirjauskäytäntöjen muutosten seurauksena.



Siirtymäkauden aikana huomattavimmat laskennalliset verovelat ovat syntyneet IFRS 3 -standardin soveltamisesta liiketoimintojen yhdistämisiin.



Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten vaikutukset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoissa kunkin IFRS-oikaisun yhteydessä.

8. Muuntoerot (F)

Gofore on esittänyt muuntoerot FAS-konsernitilinpäätöksessä omana eränään omassa pääomassa. IFRS-siirtymässä 1.1.2019 kertyneiden muuntoerojen on katsottu olevan nolla IFRS 1 -standardin mukaisen helpotetun soveltamisen mukaisesti. Voitto tai tappio, joka syntyy myöhemmin jostakin ulkomaisesta yksiköstä luovuttaessa, ei sisällä ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää syntyneitä muuntoeroja, vaan ainoastaan myöhemmin syntyneet muuntoerot. IFRS-siirtymäsäännösten mukainen oikaisu on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin.



Siirtymäpäivästä 1.1.2019 alkaen muuntoerot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti laajan tuloslaskelman kautta.



Oikaisun vaikutus on esitetty laajan tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, "Muut oikaisut".

9. Omat osakkeet (F)

Goforen hankkimat omat osakkeet on luokiteltu oman pääomaan omiin osakkeisiin. Goforella oli 30.6.2020 hallussaan omia osakkeita 33 859 kappaletta ja ne oli arvostettu hankintamenoon. IFRS-tilinpäätöksessä omat osakkeet on esitetty omassa pääomassa omana eränään, kun FAS-tilinpäätöksessä omat osakkeet esitettiin osana kertyneitä voittovaroja.



Oikaisun vaikutus on esitetty taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, "Muut oikaisut".

10. Uudelleenluokittelut (A)