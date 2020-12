December 16, 2020 10:00 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 16.12.2020 kello 17:00

Vincit Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään liittyvän suunnatun osakeannin lopputulos

Vincit Oyj:n hallitus päätti 22.9.2020 konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän 2021—2023 toteuttamiseksi suunnatusta osakeannista järjestelmään osallistuville avainhenkilöille. Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antamaan valtuutukseen.

Pitkäjänteiseen kannustinjärjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö merkitsi yhtiön osakkeita kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille suunnatussa maksullisessa osakeannissa.

Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 60 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.11.—30.11.2020 ja merkintähinta 5,30 euroa/osake, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla 1.8.—31.8.2020.

Yhtiön hallitus päätti tänään hyväksyä 52 150 uuden osakkeen merkinnät. Uusien osakkeiden merkintähinta, yhteensä 276.395,00 euroa, merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 8.1.2021. Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalle, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 11.1.2021.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 12 261 781 osaketta.

Yhtiö on tiedottanut kannustinjärjestelmästä ja siihen liittyvästä osakeannista 22.9.2020 julkaistulla yhtiötiedotteella.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT.www.vincit.fi