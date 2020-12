GOFORE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.12.2020 KLO 17.10



Kutsu Goforen virtuaaliseen pääomamarkkinapäivään 14.1.2021



Gofore kutsuu analyytikot, sijoittajat ja talousmedian edustajat 14.1.2021 klo 12–16 pidettävään virtuaaliseen pääomamarkkinapäiväänsä.



Pääomamarkkinapäivässä keskitytään Goforen päivitettyyn strategiaan, kasvusuunnitelmiin ja liiketoimintanäkymiin. Johdon esitykset syventävät strategisia ja taloudellisia tavoitteita sekä suunnitelmia niiden toteuttamiseksi.

Toimitusjohtaja Mikael Nylundin lisäksi päivän puhujia ovat Teppo Talvinko (talousjohtaja), Kristiina Härkönen (kestävän kehityksen johtaja), Juha Virtanen (johtaja, myynti ja asiakasarvo), Elja Kirjavainen (johtaja, digitaalinen muutos), Aki Koikkalainen (johtaja, digitaaliset palvelut) ja Miika Nurminen (johtaja, digitaalinen laadunvarmistus).

Ohjelma:



Gofore lyhyesti, Mikael Nylund

Kasvustrategia – ja kasvun osa-alueet, Mikael Nylund ja Juha Virtanen

Goforen ainutlaatuinen palvelukokonaisuus: Elja Kirjavainen, Aki Koikkalainen ja Miika Nurminen

Kestävä kehitys liiketoimintamme ajurina, Kristiina Härkönen

Henkilöstö, kulttuuri ja ekosysteemi, Mikael Nylund

Taloudellinen kehitys, Teppo Talvinko



Tapahtuma pidetään englannin kielellä. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä esitysten aikana ja erillisessä Q&A-osiossa. Rekisteröityminen ja tilaisuuden seuranta osoitteessa: https://gofore.videosync.fi/cmd-2021 .

Esitysmateriaalit ja videotallenne pääomamarkkinapäivästä julkaistaan pian tilaisuuden jälkeen osoitteessa: www.gofore.com/sijoita.



Lämpimästi tervetuloa pääomamarkkinapäiväämme!



Mikael Nylund

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Sähköpostilla InvestorRelations@gofore.com

puhelimitse Nina Pavón, IR Lead, Gofore Oyj, puh. 040 508 1817