TORONTO, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) a le plaisir d’annoncer que monsieur Lloyd Bryant a été nommé président du conseil d’administration. Monsieur Bryant est le président-directeur général à la retraite de HP Canada, où il a été l’un des grands défenseurs du développement durable de son secteur d’activités. Il siégeait déjà au conseil d’administration du WWF-Canada depuis 2014.



Julie Gelfand se joint aussi au WWF-Canada à titre de directrice du conseil, apportant plus de 35 ans d’expérience dans les domaines de l’environnement, du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises pour le gouvernement, les ONG et le secteur privé. Elle a notamment été commissaire à l’environnement et au développement durable du 2014 à 2019 et est membre honorifique de la Munk School of Global Affairs and Public Policy.

David Martin (président du conseil) et Marilyn De Mara (présidente du Comité d’audit, de finances et de placements) ont tous deux pris leur retraite après avoir rejoint le conseil en 2015 et 2013, respectivement. En plus des changements déjà mentionnés, Linda Sampson, directrice principale des finances chez Microsoft Canada, est maintenant présidente du Comité d’audit; John Fitzpatrick, associé chez BoyneClark LLP, est président du Comité de gouvernance; et Eliane Ubalijoro, fondatrice et directrice générale de CLEAR et professeure de pratique à l’Université McGill, et Ziya Tong, autrice du livre The Reality Bubble et communicatrice scientifique primée, sont coprésidentes d’honneur du conseil.

Lloyd Bryant, président du conseil du WWF-Canada, a affirmé :

« J’ai hâte d’assumer ce nouveau rôle au sein du conseil d’administration du WWF-Canada, au moment même où nous amorçons un ambitieux plan stratégique visant à assurer un plus grand nombre de populations d’espèces stables ou en croissance. Nous savons qu’en conservation, créer un changement ne se fait pas du jour au lendemain. Avec notre nouveau plan sur dix ans qui inclut la protection et la restauration des habitats, l’utilisation de solutions basées sur la nature pour atténuer la crise climatique et réduire les facteurs de stress, ainsi que la mobilisation des citoyen.ne.s à agir pour aider la nature, nous réalisons les engagements et les efforts nécessaires pour que les espèces se rétablissent. »

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, a affirmé :

« Nous sommes très heureux.ses d’annoncer les nominations de Lloyd Bryant à la présidence et de Julie Gelfand à la direction du conseil d’administration, car ces deux personnes sont largement reconnu.e.s pour leur expertise sur les enjeux environnementaux et de développement durable. Lloyd Bryant défend le WWF depuis des années. Il a notamment mis au défi des dirigeant.e.s d’entreprise d’adopter le développement durable et d’impliquer leur personnel à travers notre programme Planète vivante @ travail, puis il a aidé à créer une communauté qui appuie nos efforts de conservation à travers notre conseil des Ami.e.s du WWF. Lloyd Bryant travaille sans relâche pour faire croître l’impact de notre organisation et j’ai hâte de travailler avec lui à ce nouveau poste.

« Les membres de notre conseil d’administration jouent un rôle crucial en guidant notre travail et notre impact. J’aimerais aussi remercier David Martin et Marilyn De Mara pour leurs années passées à nous appuyer et à nous guider, tout spécialement pour le développement de notre nouveau plan stratégique sur dix ans. Avec l’aide des membres du conseil, autant les ancien.ne.s que les nouveaux.elles, nous allons travailler à résoudre la double crise du climat et de la perte de biodiversité. »

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tou.te.s à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale afin que la nature et les humains cohabitent en harmonie. wwf.ca/fr

