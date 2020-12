BESTYRELSESFORMAND BERNHARD GRIESE UDTALER I FORBINDELSE MED HALVÅRSRAPPORTEN:

”Vi er tilfredse med, at de organisationstilpasninger og omkostningsbesparelser, som vi satte i værk i starten af 2020 og har arbejdet med at implementere i 1. halvår, viser klare resultater. Det er en afgørende årsag til, at vi så markant forbedrer indtjeningen i forhold til samme periode sidste år på trods af en svagt faldende omsætning.

Indsatsen for at skabe disse resultater er drevet på tværs af koncernen med stor opbakning fra hele organisationen og betydelig involvering af den nye styrkede bestyrelse.



Vi udfordres fortsat af COVID-19, som påvirker vores markeder på forskellig vis, og vi forventer, at det i 2. halvår vil øge konkurrencen yderligere og udfordre væksten. Vi fortsætter dog målrettet indsatsen for at optimere driften og har fuld fokus på de initiativer, der skal bidrage til at styrke vores position på bl.a. det tyske marked og udbygge eksportaktiviteterne, men de markedsmæssige usikkerheder kan betyde, at vi først vil se effekten heraf i det kommende regnskabsår.”

HIGHLIGHTS:



Vækst i Danmark baseret på fortsat godt samarbejde med kunderne og stigende efterspørgsel i detailhandelen.



Ny international salgsorganisation under etablering med fokus på at genskabe væksten i direkte samarbejde med kunder og distributører på eksportmarkederne.



Produkt- og brandportefølge under optimering med henblik på at reducere kompleksitet og styrke produktionseffektiviteten.



Betydelige omkostningsbesparelser gennem organisationstilpasninger og reduktion af salgs- og markedsføringsomkostninger.

Intensiveret indsats på bæredygtighedsområdet med fokus på optimering af koncernens energiledelse og ressourceudnyttelse samt udvikling af rapportering på prioriterede nøgletal





Bernhard Griese

Bestyrelsesformand



