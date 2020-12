MONTRÉAL, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer qu’il lance, en collaboration avec l’Alabama Export Railroad et Ray-Mont Logistics, la première phase d’un nouveau parc logistique de pointe à Mobile, en Alabama, qui devrait être en service vers la fin de 2021. La première phase du projet sera la construction d’une installation pour l’ensachage et la conteneurisation de pastilles de plastique. Ce terminal sera doté de deux lignes d’ensachage et d’une capacité annuelle de 25 000 TEU (équivalent vingt pieds).



Stratégiquement située à Mobile, l’installation offrira aux clients une très grande capacité d’exportation vers les marchés de l’Asie, de l’Amérique latine et de l’Europe, et ce, sans frais d’entreposage ni manutention en double. Grâce à cette collaboration entre le CN, l’Alabama Export Railroad, filiale en propriété exclusive du Mississippi Export Railroad, et Ray-Mont Logistics, les expéditeurs disposeront d’une solution de rechange pour maintenir le bon déroulement dans la chaîne d’approvisionnement et acheminer leurs produits vers les marchés mondiaux à partir du port de Mobile.

« Avec ce nouveau projet, le CN s’engage à favoriser la croissance et la réussite de ses partenaires et de ses clients. Le CN tire parti encore une fois de la force de son réseau unique qui relie trois côtes et de son étroite collaboration avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour aider les clients à conquérir de nouveaux marchés. Ce parc logistique répondra aux besoins des clients dans l’ensemble de notre réseau, et cette première phase permettra spécifiquement de satisfaire à la demande d’ensachage de résines plastiques et d’empotage de conteneurs, qui est en hausse aux États-Unis. »

- James Cairns, premier vice-président, Chaîne d’approvisionnement, Transport par rail, CN

« L’Alabama Export Railroad annonce fièrement sa participation au développement d’une nouvelle installation d’ensachage de résines et d’exportation à Mobile. Tout comme nos partenaires principaux, le Canadien National et Ray-Mont Logistics, nous considérons ce projet comme un premier pas vers l’établissement d’un centre logistique de marchandises diverses qui sera au service des producteurs et des marchés mondiaux pendant des décennies. Si cette occasion de transport intermodal nous intéresse, c’est en partie parce que le gouvernement fédéral et celui de l'État continuent d’investir dans le port de Mobile, ainsi qu’en raison de la récente annonce concernant l’accroissement de la capacité en conteneurs d’APM Terminals. »

- Kate C. Luce, présidente-directrice générale de l’Alabama Export Railroad

« Fort de près de 30 ans d'expertise en matière de transbordement et de logistique, Ray-Mont Logistics est fier de s’associer avec l’Alabama Export Railroad et le CN pour établir cette plateforme logistique intermodale de marchandises diverses. Mobile est en passe de devenir un point d’accès clé dans le golfe du Mexique, et s’y ajoutent nos installations stratégiquement situées partout en Amérique du Nord. Grâce à la collaboration de nos partenaires et de nos intervenants de l’industrie, cette installation offrira aux exportateurs des solutions logistiques novatrices pour répondre à la demande croissante du marché mondial. »

- Stephen Paul, Vice-Président Gestion de la chaîne d’approvisionnement de Ray-Mont Logistics

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

