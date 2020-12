CHALK RIVER, Ontario, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Alliance nationale pour l’énergie du Canada (ANEC) est heureuse d’annoncer qu’elle a fait un don de 60 000 $ à la municipalité de Deep River pour améliorer la couverture et la qualité des services Internet locaux. Les travaux d’amélioration de l’infrastructure seront effectués par Weesoe Community Communication Technologies (WCCT), un fournisseur local de services Internet qui dessert la région, où habitent une grande proportion des employés des Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), qui profiteront de ces améliorations. L’ANEC est un consortium de trois sociétés de génie de pointe qui sont propriétaires des LNC.



L’aide financière devrait permettre des améliorations plus que nécessaires à la performance d’Internet dans la municipalité et les collectivités environnantes. Le don est effectué alors que les LNC tentent d’adopter des modalités de travail plus flexibles pour leur personnel, y compris la possibilité pour les employés de travailler de la maison.

En réponse à la pandémie de COVID-19, les LNC ont récemment affecté au télétravail une grande portion de leurs employés afin de prévenir la propagation du virus sur leurs sites. Aujourd’hui, les LNC envisagent la mise en œuvre d’un programme permanent de travail à distance. Dans le cadre d’un sondage sur la mobilisation des employés visant à prendre le pouls de leur personnel, les LNC ont appris que la connectivité Internet était l’un des principaux obstacles techniques pouvant rendre difficile le travail à distance.

« Comme un grand nombre d’organisations à travers du Canada, l’ANEC a appris avec la pandémie de COVID-19 à quel point des services Internet rapides et fiables étaient importants pour nos collectivités et notre main-d’œuvre locales », a indiqué Joe McBrearty, président et directeur général des LNC, au nom du conseil d’administration de l’ANEC. « Nous espérons que cet investissement améliorera la qualité de vie des résidents locaux, et qu’il permettra à nos employés d’obtenir les services et les outils dont ils ont besoin pour travailler plus efficacement de la maison, en leur offrant la capacité requise pour travailler à distance. »

« Nous sommes très reconnaissants de ce don qui soutiendra les améliorations requises à l’accès des résidents aux services Internet locaux, » a ajouté Sue D’Eon, la mairesse de la ville de Deep River « la contribution de l’ANEC sera complétée par des fonds recueillis dans le cadre de dons similaires et des prêts. »

Le financement sera utilisé par WCCT, un fournisseur communautaire local de services Internet sans but lucratif fondé sur le bénévolat, pour mettre à niveau les équipements et l’infrastructure Internet. Les travaux devraient débuter au printemps 2020.

À propos de l’ANEC

L’Alliance nationale pour l’énergie du Canada (ANEC) regroupe les approches éprouvées en leadership et en gestion de SNC-Lavalin, Jacobs et Fluor, qui sont les chefs de file mondiaux en ingénierie et en technologie. L’ANEC a été créé pour répondre aux besoins du gouvernement du Canada en matière d’approvisionnement pour la gestion et l’exploitation des laboratoires nucléaires d’Énergie atomique du Canada Limitée (EACL). L’approvisionnement vise trois objectifs clés pour le gouvernement du Canada, notamment la gestion des déchets radioactifs et les responsabilités du Canada en matière de déclassement, en veillant à ce que les capacités et les connaissances de calibre mondial du Canada en sciences et technologie nucléaires continuent d’appuyer le gouvernement fédéral dans ses rôles et responsabilités nucléaires et en donnant à l’industrie un accès à son expertise scientifique et technologique nucléaire. L’ANEC a été créée pour transformer en toute sécurité les LNC et assurer le rôle du Canada sur le marché mondial du nucléaire. Pour de plus amples renseignements sur l’ANEC, veuillez visiter le site www.cnea.co [en anglais seulement].

Personne-ressource

Alliance nationale pour l’énergie du Canada

Lou Riccoboni, vice-président

613-723-8700

lou.riccoboni@CNEA.co



Une image accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20ec2649-40e8-455b-aef6-9d9740860058/fr