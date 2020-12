Le 17 décembre 2020

Astek renforce sa position dans le secteur du e-commerce et de l’expérience digitale avec l’acquisition de la société INEAT.

Le Groupe Astek annonce l’acquisition du groupe français INEAT, spécialiste de l’expérience digitale et du e-commerce, comptant 300 collaborateurs en France, Chine et Canada pour un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros.

Grâce à ce rapprochement, Astek renforce son empreinte géographique dans plusieurs régions clés du monde. En France, le Groupe compte désormais plus de 200 collaborateurs sur la région lilloise, affermit ses positions en Ile de France, Aquitaine et Rhône-Alpes, en élargissant son offre avec l’apport des spécialistes d’INEAT. Dans le même temps, Astek accentue son ancrage au Canada et en Chine, qui rassemblent dorénavant près de 500 et 100 consultants respectivement.

Cette opération s’inscrit dans un plan ambitieux visant à faire du Groupe un des leaders dans le secteur de l’internet, du e-commerce et de l’expérience digitale, afin d’accompagner ses clients dans leur stratégie omnicanale. Le chiffre d’affaires de cette activité est porté à près de 100 millions d’euros, soit environ 30% du chiffre d’affaires consolidé.

« Nous sommes heureux de nous adosser à un groupe international ayant des perspectives de croissance importantes et dont la stratégie est en parfaite adéquation avec nos ambitions. Dans un marché en pleine transformation, ce rapprochement va nous permettre d’accélérer le déploiement de nos offres en élargissant la base client » a affirmé Cyril Delbecq, co-fondateur d’INEAT et président.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de rejoindre Astek et de participer au projet ambitieux de développement international du groupe, notamment en Amérique du Nord. Dans cette région, nos forces combinées, issues des rapprochements avec Intitek, Meritek et maintenant INEAT, ouvrent de très belles perspectives », a complété Yves Delnatte, co-fondateur d’INEAT et CEO Amérique du Nord.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek déclare pour sa part : « INEAT possède un savoir-faire reconnu dans le déploiement de stratégies de commerce unifié et la mise en place de plates-formes d’expérience digitale pour l’accompagnement des clients. Associée aux compétences et à l’empreinte client d’Astek, cette expertise permettra de générer d’importantes synergies technologiques et commerciales. Je suis donc ravi d’accueillir au sein du Groupe les équipes d’INEAT. »

Le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, ce qui, combiné à une croissance organique à deux chiffres (notamment à l’International), permettra d'atteindre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, il accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 5 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Pro-forma des acquisitions, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2020. https://astekgroup.fr/

À propos d’INEAT

Créé à Lille en 2006 au sein de l’incubateur Euratechnologies, INEAT s’est implanté par la suite à Paris, Lyon, Bordeaux, Montréal et Shanghai. Les 300 consultants d’INEAT apportent leur expertise en e-commerce, marketing digital, Modernworkplace et Social-Media, à de nombreux clients de la grande distribution, de la banque, et du luxe, tels que Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, mais également Alibaba, Wechat ou TikTok. INEAT réalisait en 2019 un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros. https://ineat-group.fr/

Contact presse

Claire Doligez ( cdoligez@Image7.fr ) et Charlotte Le Barbier ( clebarbier@image7.fr )

Tel : 01 53 70 74 70

Pièce jointe