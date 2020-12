BIC et Exane BNP Paribas lancent le premier programme de rachat d'actions à

Impact Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) en Europe

Clichy France– 17 Décembre 2020 – BIC annonce le lancement, en collaboration avec Exane BNP Paribas, du premier programme européen de rachat d'actions à impact ESG, qui permettra d’allouer des fonds à J-PAL, centre de recherche mondial travaillant à la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à la Fondation d'entreprise BIC pour l’éducation.

Ce programme innovant s'inscrit dans le cadre de la politique d'allocation du capital de BIC, destinée à financer une croissance rentable et à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. La composante ESG est en cohérence avec les valeurs, la vision et la mission de BIC, et sa volonté d’agir en tant qu'entreprise citoyenne et responsable.

Une partie des fonds sera versée au Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL ), le centre de recherche mondial dirigé par les professeurs Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Ben Olken. Les projets financés seront axés sur l'éducation, notamment la réduction du décrochage scolaire, la promotion des "soft skills" et la réduction des inégalités. Des fonds seront également alloués à la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education.

"Depuis sa création, BIC s'est engagé avec force en faveur de l'éducation dans le monde entier, en particulier au travers de notre programme " Writing The Future, Together ", dont l’un des engagements est d’investir pour une vie meilleure à travers l’éducation, et de la Fondation d'entreprise BIC pour l'éducation. Nous sommes fiers d’initier ce programme de rachat d'actions à Impact avec Exane BNP Paribas et de soutenir le travail de J-PAL. A l’heure où les notions de pérennité et d'utilité deviennent majeures pour les entreprises, ce programme innovant permettra de créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes", a déclaré Gonzalve Bich, directeur général de BIC.

"Cette généreuse contribution nous permettra de poursuivre les progrès réalisés dans l'évaluation de l'efficacité relative de différentes mesures visant à promouvoir le développement des compétences, ainsi qu’une éducation de qualité pour tous", a déclaré Esther Duflo, co-fondatrice et co-directrice de J-PAL.

"Ce programme de rachat d'actions à Impact illustre la volonté de BNP Paribas d'aider ses clients à innover et à se développer de manière durable, et ce à travers toutes les activités de BNP Paribas, y compris le Strategic Equity" a déclaré Barbara Genicot, responsable Vente Dérivés Actions Entreprise pour la France, le Benelux et la Suisse chez BNP Paribas. "Nous sommes fiers de pouvoir accompagner BIC et de soutenir les travaux de recherche de J-PAL" a ajouté Bénédicte Thibord, responsable du Corporate Broking et du Business Development chez Exane BNP Paribas.

Ce programme a été approuvé par le Conseil d’Administration de BIC et sera mis en œuvre en 2021, en fonction des conditions de marché. Il est en cohérence avec la politique d’allocation du capital de BIC présentée le 10 novembre 2020 et qui consiste en :

des investissements dans les opérations, destinés à soutenir la croissance organique

des acquisitions ciblées visant à renforcer les activités existantes et à se développer dans des catégories adjacentes

une solide rémunération des actionnaires avec un objectif de dividende ordinaire (pay-out) compris entre 40% et 50% du bénéfice par action normalisé (BNPA) et des rachats réguliers d’actions.

Il sera mis en œuvre sur la base de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale de SOCIETE BIC du 20 Mai 2020. La surperformance1 réalisée dans le cadre des achats d’actions sera allouée à J-PAL et à la fondation d’entreprise BIC pour l’éducation. Plus de détails sur la taille et la durée du programme seront communiqués début 2021.





BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube . Née de la volonté de BIC de promouvoir et structurer son approche philanthropique, la Fondation d’Entreprise BIC soutient des projets inspirants et innovants, inscrits dans la durée, et qui font la différence pour assurer une éducation de qualité pour tous. La Fondation a structuré sa démarche autour de 3 piliers : lutter contre le décrochage scolaire, faciliter l’accès à l’éducation aux femmes et aux filles, soutenir l’éducation aux enjeux environnementaux. Depuis sa création en 2016, la Fondation a soutenu 42 projets à travers le monde.

J-PAL

Le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL ) est un centre de recherche Mondial dont la mission consiste à lutter contre la pauvreté en veillant à ce que les politiques sociales s'appuient sur des preuves scientifiques. Ancré sur un réseau de 227 professeurs affiliés dans des universités du monde entier, J-PAL conduit des évaluations aléatoires pour répondre à des questions fondamentales relatives à la lutte contre la pauvreté. Le réseau de J-PAL est constitué autour de sept bureaux régionaux hébergés dans des universités de premier plan en Afrique, Europe, Amérique Latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique du Nord, Asie du Sud et Asie du Sud-Est.

Exane BNP Paribas

Exane BNP Paribas est un leader sur le marché des actions européennes. Nous proposons une plateforme d'exécution de premier rang dotée d'une offre électronique complète. Notre produit de Recherche, reconnu pour son analyse approfondie et de qualité, s'accompagne d'équipes de vendeurs et vendeurs spécialisés expérimentés, ainsi que d'un service corporate access dédié. L’équipe Corporate Broking d’Exane BNP Paribas est active sur l’intelligence de marché et les contrats de liquidité, les rachats d’actions ainsi que la gestion de participations stratégiques.

.

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes Relations Investisseurs Presse Sophie Palliez-Capian + 33 6 87 89 33 51

sophie.palliez@bicworld.com







Michele Ventura +33 1 45 19 52 98

michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise + 33 7 85 88 19 48 Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com



Isabelle de Segonzac : + 33 6 89 87 61 39 isegonzac@image7.fr













1 La surperformance est la différence entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur la période d'exécution.







Pièce jointe