Guerbet obtient la note A- du CDP1

pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique

Cette distinction place Guerbet dans le groupe « leadership » du CDP pour son engagement et sa performance environnementale intégrés à sa stratégie d’entreprise

Villepinte (France), le 17 décembre (8 heures CET) - Guerbet (FR0000032526 GBT), un leader mondial en imagerie médicale, a obtenu la note A- pour sa deuxième participation au questionnaire Climat de CDP, organisation à but non lucratif qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique, améliorant ainsi son score par rapport à l’an dernier (B).

Le processus annuel de déclaration et de notation des performances environnementales du CDP est une référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs détenant un actif de plus de 106 000 milliards de dollars et plus de 150 acquéreurs responsables d’un actif de 4 000 milliards de dollars ont appelé les organisations à communiquer leurs données sur leur impact environnemental ainsi que sur les risques et opportunités dans ce domaine, via la plate-forme du CDP.

« À l'heure où l'on célèbre le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris, nous sommes très heureux que notre engagement et nos progrès soient reconnus par le CDP. Guerbet poursuit sa démarche RSE dynamique, véritable levier de performance et facteur de différenciation, sous l’impulsion historique des actionnaires familiaux. Nous sommes déterminés à réduire notre empreinte environnementale et engager notre écosystème dans un cercle vertueux de décarbonation », commente Pétra Zalabak, Directrice Ressources Humaines & RSE de Guerbet.

La démarche RSE de Guerbet est articulée autour de 4 axes avec des objectifs et actions clés d’ici à 2023. Un des axes concerne la politique HSE qui donne la priorité absolue à la sécurité des personnes et vise également à minimiser les impacts environnementaux à tous les niveaux.

A travers sa politique HSE, Guerbet s’engage à mettre en place des solutions visant à préserver l’environnement par la performance des installations industrielles et des actions visant à limiter leurs impacts environnementaux :

Maîtrise des procédés de production ;

Utilisation durable des ressources naturelles ;

Lutte contre le changement climatique ;

Démarche d’innovation des procédés ;

Maîtrise des rejets.

Guerbet s‘engage également à mettre en œuvre des actions pour réduire son impact sur le réchauffement climatique.

Sur ses postes d’émissions clés, le Groupe :

Renforce la démarche d’amélioration continue HSE et RSE avec les fournisseurs les plus à risques ;

Privilégie le transport maritime par rapport à l’aérien pour l’envoi de ses produits finis à ses clients ;

Réduit les consommations d’énergie sur tous ses sites industriels.

A propos de Guerbet

Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle, afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis plus de 90 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 800 collaborateurs dans le monde, Guerbet innove en continu et consacre 9 % de ses ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 817 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com.

