Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.



De væsentligste ændringer er:

• Afdelingerne Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL og Jyske In-vest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL har fået tilføjet en ”disclaimer” tekst under den Typiske investor, da det forventede afkast for afdelingerne efter omkostninger er negativt, jf. de offentliggjorte samfundsforudsætninger

• Afdelingernes investeringsmålsætninger er ajourført

• I Afsnit 5 Afdelingerne er det tilføjet, at bestyrelsen inddrager de investeringsmæssige målsætninger og en konkurrentsammenligning i evalueringen af afdelingernes afkast.

• Der er foretaget en skattemæssig ajourføring af afsnit 9 Skatteregler

• Afsnit 34 Forventet finanskalender er opdateret

• Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er blevet tilrettet som følge af årlig reberegning. De maksimale omkostninger ved indtrædelse og udtrædelse er ble-vet justeret ned eller op med mellem -0,07%-point og 0,05 %-point

• Aktuel ÅOP er reberegnet som følge af ændrede indtrædelses- og udtrædelses-omkostninger. Aktuel ÅOP er blevet justeret op eller ned med mellem -0,02%-po-int og 0,01%-point.



Endvidere er der sket mindre præciseringer.



Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.



