Nouveau Monde a démontré un engagement continu en faveur d’un développement responsable et durable et a renforcé notre partenariat social, économique et environnemental avec notre communauté d’accueil de Saint-Michel-des-Saints, en signant une entente progressive de collaboration et de partage des bénéfices



Achèvement d'un processus de consultation publique couronné de succès qui a abouti à une évaluation positive du BAPE dans le cadre de l'examen minutieux du gouvernement pour l'octroi du décret pour le projet minier Matawinie

Commercialisation réussie du matériel d'anode et des matériaux avancés carboneutres pour batteries de Nouveau Monde , y compris la performance supérieure de notre matériel exclusif d'anode enrobé par rapport à nos pairs, et mise sur pied d'un bureau européen pour répondre à la croissance mondiale de la demande de matériel d'anode pour batteries lithium-ion

Réduction du risque lié au développement commercial grâce à la construction et la mise en service d'usines de démonstration à grande échelle pour la transformation à valeur ajoutée en matériel d'anode pour batteries et autres produits avancés

L'équipe technique internationale de Nouveau Monde, en partenariat avec nos partenaires du consortium de R&D, a fait progresser le développement de notre procédé exclusif de fabrication d'anode pour batteries lithium-ion , incluant un matériel d'anode enrichi en silicium, et a finalisé un accord de collaboration avec Forge Nano, une société d'enrobage avancé soutenue par Volkswagen et Mitsui

Première mondiale, nous avons confirmé notre plein engagement envers des opérations entièrement électriques, durables et carboneutres , soutenues par la planification minière avancée de Nouveau Monde et alimentées par l'hydroélectricité renouvelable du Québec. Grâce à nos réalisations, nous avons été choisis par les gouvernements du Québec et du Canada comme partenaire clé pour l'électrification des activités minières

Nouveau Monde a été choisi par le gouvernement du Québec comme seul projet pilote pour mettre en œuvre les mesures de traçabilité des minéraux critiques de la Global Battery Alliance pour les industries minières et des matériaux de batteries au Québec



MONTRÉAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX-V : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) est heureuse d’avoir tenu son engagement de faire progresser son projet de graphite verticalement intégré afin d’offrir aux secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables, du matériel d’anode pour batteries lithium-ion d’origine éthique et carboneutres d’ici 2023.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de la Société, a déclaré : « 2020 a été une année de transformation pour Nouveau Monde. Nous avons accompli beaucoup de choses dans tous les départements : recherche et développement, ventes et marketing, opérations, et développement des affaires. Je tiens à remercier tous les membres de mon équipe et toutes les parties prenantes, car il faut beaucoup de travail et de dévouement pour faire passer la Société d’une société minière junior avec un gisement de graphite naturel à un producteur de matériel d’anode pour batteries carboneutre entièrement intégré. Grâce au professionnalisme de toute l’équipe, je suis particulièrement fier que nous ayons réussi à atteindre des jalons opérationnels très précis et importants à notre usine de Saint-Michel-des-Saints et ce, en toute sécurité, sans blessure, tout en assurant la santé de nos employés en ces temps difficiles de pandémie. À la même période l’an prochain, la Société aura l’air bien différente : nous exploiterons nos fours de purification à Bécancour, nous produirons du matériel d’anode de haute qualité destiné au marché des véhicules électriques, la mine et les installations commerciales seront en construction, et en ce qui concerne les partenariats potentiels, nous sommes impatients de faire avancer les discussions et de conclure un partenariat avec un client principal sur le marché des batteries lithium-ion. L’année 2021 sera une autre année remarquable. »

Étapes importantes

Au 16 décembre, Nouveau Monde avait reçu 3 185 895 $ CA suivant l’exercice de 9 195 414 options et bons de souscription, ce qui témoigne de la bonne performance du cours de l’action alors que la Société progresse, et qui permettra de soutenir davantage les activités de développement en 2021.

Arne H. Frandsen, président du conseil d’administration de la Société, a déclaré : « J’ai accepté la présidence du conseil en 2020, et c’est avec fierté que je regarde les réalisations de notre équipe hautement qualifiée de professionnels de classe mondiale. Au cours de cette année sans précédent marquée par l’incertitude et la douleur provoquées par la COVID 19, je tiens, au nom du conseil d’administration, à remercier tous les membres de notre équipe pour leur contribution exceptionnelle et leur dévouement continu. Nouveau Monde a fait preuve de leadership et d’innovation à l’échelle mondiale, alors que nous avançons avec succès pour devenir un chef de file mondial en matériel d’anode pour batteries écologique et de haute qualité. Veuillez accepter nos meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une année 2021 saine et prospère. »

