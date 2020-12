CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 17. JOULUKUUTA 2020 KLO 10



Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut ison noin 400 terminaalitraktoria käsittävän tilauksen globaalilta asiakkaalta. Tilauksen arvo on yli 30 miljoonaa euroa ja se on kirjattu vuoden 2020 viimeiselle vuosineljännekselle. Laitteet toimitetaan asiakkaalle vuoden 2021 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.



Kalmar on maailman johtava terminaalitraktoreiden valmistaja. Se on toimittanut yli 75 000 laitetta vuodesta 1958 alkaen, kun ensimmäisen terminaalitraktori valmistettiin. Kalmar Ottawa T2 terminaalitraktori on suunniteltu mahdollistamaan korkea tuottavuus ja alhaiset käyttökustannukset. Luotettavissa ja testatuissa laitteissa yhdistyy erinomainen ohjattavuus, turvallinen ja käyttäjäystävällinen ohjaamo, helppo huollettavuus sekä maailmanluokan luotettavuus.





Lisätietoja lehdistölle:



Gina Lopez, johtaja, terminaalitraktorit, Kalmar, p. +1 785 214 2538



Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, p. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liite