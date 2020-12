MADRID, Spain, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones empresariales para finanzas y recursos humanos en la nube, ha publicado hoy los resultados iniciales de su encuesta global para ejecutivos "Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration" que explora el estado de las iniciativas digitales y la agilidad organizacional.



En un año macado por la crisis sanitaria mundial que ha provocado trastornos económicos y geopolíticos, la agilidad se ha convertido en la clave del éxito, según este estudio. Workday ha entrevistado a más de 1.000 ejecutivos y líderes empresariales para identificar los principales desafíos y oportunidades en las oficinas del CEO, el director financiero (CFO), el director de recursos humanos (CHRO) y el director IT (CIO) en la adopción de las mejores prácticas digitales para una mayor agilidad organizativa. Los resultados de la encuesta indican que los líderes empresariales tienen previsto acelerar las iniciativas digitales, y un tercio de ellos señala que el único cambio que mejoraría la resistencia de la organización ante futuras crisis es la aceleración de las tasas de crecimiento digital.

Entre los aspectos más destacados de la encuesta se incluyen:

Los ingresos digitales dominan y se están acelerando . Más de un tercio de las empresas esperan que el 75% o más de sus ingresos provengan de lo digital (ya sea productos digitales o bienes tradicionales vendidos por medios online) en los próximos de tres años. Esta cifra se ha triplicado desde 2019, cuando sólo una de cada diez empresas contaba con esta proyección.





. Más de un tercio de las empresas esperan que el 75% o más de sus ingresos provengan de lo digital (ya sea productos digitales o bienes tradicionales vendidos por medios online) en los próximos de tres años. Esta cifra se ha triplicado desde 2019, cuando sólo una de cada diez empresas contaba con esta proyección. Cambiar las herramientas es más fácil que cambiar la mentalidad y los hábitos . Mientras que más de la mitad de las organizaciones (56%) dicen que su tecnología es compatible con los objetivos de transformación digital, sólo el 16% dice lo mismo sobre la cultura de su empresa. Sin un énfasis adicional en los empleados y la cultura, las organizaciones corren el riesgo de no obtener los beneficios deseados con las inversiones en tecnología.





. Mientras que más de la mitad de las organizaciones (56%) dicen que su tecnología es compatible con los objetivos de transformación digital, sólo el 16% dice lo mismo sobre la cultura de su empresa. Sin un énfasis adicional en los empleados y la cultura, las organizaciones corren el riesgo de no obtener los beneficios deseados con las inversiones en tecnología. La agilidad se extiende a la inversión en tecnología . Más de tres cuartas partes (77%) de las empresas informan ahora que su organización es más rápida a la hora de tomar medidas ante inversiones tecnológicas fallidas (aquella que no se implementa o utiliza con éxito), en comparación con el 70% en 2019.





. Más de tres cuartas partes (77%) de las empresas informan ahora que su organización es más rápida a la hora de tomar medidas ante inversiones tecnológicas fallidas (aquella que no se implementa o utiliza con éxito), en comparación con el 70% en 2019. La planificación continua surge como una nueva best practice. Casi la mitad (43%) de los encuestados habían adoptado la planificación continua antes de la pandemia, y hay tres factores fundamentales que señalan el éxito: el acceso a los datos, el despliegue de tecnologías inteligentes y una cultura ágil.



En el informe se detallan estrategias para que las organizaciones superen los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de adoptar las tecnologías digitales, con el fin de lograr una mayor agilidad organizativa. Entre ellas figuran la creación de una cultura adaptable, la inversión en tecnologías inteligentes para aumentar el crecimiento de los ingresos digitales, la garantía de que los datos en tiempo real sean accesibles para la toma de decisiones y el aprovechamiento de los equipos multifuncionales para impulsar la mejora de la capacitación (upskilling) y la readaptación (reskilling) de los empleados.

Las prioridades de las iniciativas digitales difieren entre los diferentes departamentos

En las conclusiones también se examinan las percepciones y los retos que se plantean en todas las funciones clave al considerar las iniciativas y los retos de la tecnología digital. Entre las oficinas del CEO, CFO, CHRO y CIO, surgieron diferentes prioridades:

Oficina del CEO: Los Optimistas Digitales . Los CEOs son los más optimistas cuando se trata de los esfuerzos de transformación digital de su empresa. Sin embargo, ven la cultura como una barrera para casi todos los aspectos de la agilidad, con casi uno de cada tres considerando la cultura corporativa como la mayor barrera para la planificación continua (31%) y la accesibilidad a los datos (32%).





. Los CEOs son los más optimistas cuando se trata de los esfuerzos de transformación digital de su empresa. Sin embargo, ven la cultura como una barrera para casi todos los aspectos de la agilidad, con casi uno de cada tres considerando la cultura corporativa como la mayor barrera para la planificación continua (31%) y la accesibilidad a los datos (32%). Oficina del Director Financiero: Futuro Tecnólogo. Las finanzas se centran en asegurar que los sistemas estén altamente integrados (64%) y que se despliegue la tecnología de nube (49%) para mejorar el ciclo de planificación e información, así como para mitigar el riesgo de futuras crisis.





Las finanzas se centran en asegurar que los sistemas estén altamente integrados (64%) y que se despliegue la tecnología de nube (49%) para mejorar el ciclo de planificación e información, así como para mitigar el riesgo de futuras crisis. Oficina del CHRO: Habilitadores Culturales . Los líderes de RR.HH. se centran en desarrollar la cultura que su empresa necesita para adoptar una verdadera agilidad. Sin embargo, sólo el 62% de los líderes de RRHH están de acuerdo en que los incentivos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) se alinean con los resultados culturales o que la cultura de la organización equipa a la empresa para adoptar el cambio.





. Los líderes de RR.HH. se centran en desarrollar la cultura que su empresa necesita para adoptar una verdadera agilidad. Sin embargo, sólo el 62% de los líderes de RRHH están de acuerdo en que los incentivos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) se alinean con los resultados culturales o que la cultura de la organización equipa a la empresa para adoptar el cambio. Oficina del CIO: Defensores de los datos. Las habilidades que se consideran más valiosas entre los líderes de TI y operaciones son la capacidad de utilizar tecnologías inteligentes (33%) y el análisis avanzado y la visualización de datos (30%).



Declaraciones

"Los líderes empresariales se enfrentan ahora a una realidad más dura teniendo en cuenta la urgencia de la transformación digital", señala Leighanne Levensaler, Executive Vice President, Corporate Strategy, Managing Director y Co-Director, Workday Ventures, Workday. "Este estudio destaca que la COVID-19 no sólo ha puesto de relieve la necesidad de las empresas de modernizarse sino, lo que es más importante, de acelerar esos esfuerzos. Desde el apoyo a los procesos de trabajo a distancia hasta el aumento de las oportunidades de ingresos digitales y la reconstrucción de las cadenas de suministro, las limitaciones tecnológicas demostraron ser un desafío para las organizaciones en 2020, lo que creó la urgencia de adoptar y hacer suyas nuevas estrategias digitales".

Información adicional

El informe completo "Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration" estará disponible en el primer trimestre de 2021, con las conclusiones iniciales sobre las diferencias entre los respondedores rápidos y los lentos durante la pandemia de COVID-19 en el blog Workday. Hay más datos disponibles sobre la agilidad organizativa en https://www.workday.com/es-es/pages/organizational-agility.html.

Metodología

Los datos de este informe provienen de una encuesta mundial liderada por Workday y realizada por Longitude, una empresa del Financial Times, entre junio y julio de 2020. La encuesta a 1.024 líderes empresariales y altos ejecutivos (C-suite o sus reportes directos) investigó cómo las empresas abordan la estrategia y la ejecución de la transformación digital, las capacidades que necesitan para adoptar un enfoque ágil de la transformación y el impacto de la pandemia COVID-19 en el rendimiento empresarial y la planificación a futuro.

Los encuestados tenían su sede en 14 países, en 12 sectores, la mayoría de ellos en los sectores de servicios financieros (18%), servicios profesionales (15%) y tecnología (10%).

