December 17, 2020 04:00 ET

STOCKHOLM, Sverige, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday , Inc. (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR , släpper idag de första resultaten från sin globala undersökning bland VDs och andra chefer ”Organisatorisk flexibilitet: färdplan för digital acceleration” som undersöker läget gällande digitala initiativ och organisatorisk smidighet.



Under ett år som började med en global hälsokris som utlöste en ekonomisk och geopolitisk omställning blev, enligt studien, ”agility” eller vad som kan översättas till smidighet, snabbhet och organisatorisk flexibilitet avgörande kännetecken för framgång. Workday har undersökt mer än 1000 chefer och företagsledare på c-nivå för att identifiera viktiga utmaningar och möjligheter för VD:s, finansdirektörer (CFO), personalchefer (CHRO) och Chief Information Officer (CIO) när det gäller att anta bästa digitala praxis för ökad organisatorisk smidighet. Resultaten från undersökningen visar att företagsledare planerar att påskynda digitala initiativ, och en tredjedel uppger att snabbare digital tillväxt är den förändring som kan komma att förbättra organisatorisk motståndskraft mot framtida kriser.

Undersökningen visar att:

Digitala intäkter dominerar och ökar. Över en tredjedel av företagen förväntar sig att 75% eller mer av intäkterna kommer att komma från digitala tjänster (antingen digitala produkter eller traditionella varor som säljs online) inom tre år. Detta har tredubblats sedan 2019, då endast ett av tio företag hade denna uppfattning.

Rapporten beskriver strategier för att organisationer och företag ska kunna övervinna hinder för införandet av digital teknik som hjälper dem att uppnå större organisatorisk smidighet. Dessa inkluderar att skapa en anpassningsbar kultur, investera i smart teknik för att öka den digitala intäktstillväxten, se till att realtidsdata är tillgängliga för beslutsfattande och att ta fram flerfunktionella team som främjar att anställda utvecklar sin kompetens och lär sig nya färdigheter.

Prioriteringar för digitala initiativ skiljer sig åt

Resultaten visar också på att uppfattningarna och utmaningarna skiljer sig över nyckelfunktioner när organisationer överväger initiativ och utmaningar gällande digital teknik. Bland VD:s, CFO, CHRO och CIO såg man olika prioriteringar:

VD:s: De digitala optimisterna. VD:s är den mest optimistiska när det gäller deras företags digitala transformationsinsatser. Ändå ser de kulturen som en barriär för nästan samtliga aspekter av organisatorisk flexibilitet, nästan en av tre ser kulturen som den största barriären för kontinuerlig planering (31%) och datatillgänglighet (32%).

VD:s är den mest optimistiska när det gäller deras företags digitala transformationsinsatser. Ändå ser de kulturen som en barriär för nästan samtliga aspekter av organisatorisk flexibilitet, nästan en av tre ser kulturen som den största barriären för kontinuerlig planering (31%) och datatillgänglighet (32%). CFO: Den framtida teknologen. Ekonomi/finans fokuserar på att säkerställa att system är högt integrerade (64%) och att molnteknologi används (49%) för att förbättra planerings- / rapporteringsslingan samt minska risken för framtida kriser.

Ekonomi/finans fokuserar på att säkerställa att system är högt integrerade (64%) och att molnteknologi används (49%) för att förbättra planerings- / rapporteringsslingan samt minska risken för framtida kriser. Personalchefer: Kulturöverlöparna. HR-ledare är inriktade på att utveckla den kultur som deras företag behöver för att omfamna smidighet. Ändå är endast 62% av HR-ledarna överens om att incitament och nyckeltal (KPIs) anpassar sig till den kultur som råder eller att organisationens kultur utrustar verksamheten för att omfamna förändring.

HR-ledare är inriktade på att utveckla den kultur som deras företag behöver för att omfamna smidighet. Ändå är endast 62% av HR-ledarna överens om att incitament och nyckeltal (KPIs) anpassar sig till den kultur som råder eller att organisationens kultur utrustar verksamheten för att omfamna förändring. CIO: Dataproffsen. De färdigheter som anses vara mest värdefulla bland IT- och verksamhetsledare är förmågan att använda smart teknik (33%) och avancerad analys och datavisualisering (30%).

Kommentar till nyheten:

”Företagsledare står nu inför en hårdare verklighet gällande det hur pass brådskande den digital omvandling är", säger Leighanne Levensaler, verkställande vice vd, företagsstrategi samt verkställande direktör och co-head, Workday Ventures, Workday. ”Den här studien visar att COVID-19 inte bara förstärkt företagens behov av att modernisera utan också påskyndat insatserna, något som är minst lika viktigt. Begränsningar gällande tekniken, från att stödja avlägsna arbetsprocesser till ökade möjligheter för digitala intäkter och återuppbygga försörjningskedjor, har visat sig vara en utmaning för företag år 2020, något som har gjort det bråttom att omfamna och anta nya digitala strategier.”

Ytterligare information

Den fullständiga rapporten ”Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration” kommer att finnas tillgänglig under första kvartalet 2021, med initiala resultat kring skillnaderna mellan snabba och långsamma respondenter under COVID-19-pandemin på Workday-bloggen. Ytterligare insikter om organisatorisk smidighet finns på https://www.workday.com/en-se/pages/organizational-agility.html.

Metodik

Uppgifterna i denna rapport kommer från en global undersökning på som genomförts av Longitude, ett Financial Times-företag, under juni och juli 2020 på uppdrag av Workday. Undersökningen, som är gjord bland 1 024 företagsledare och ledande befattningshavare (c-nivå eller någon som direkt rapporterar till c-nivå), undersökte hur företag närmar sig digital transformationsstrategi och -utförande, samt vilka kompetenser som behövs för att anamma en smidig strategi för transformation. Undersökningen har även tittat på effekterna av COVID-19-pandemin på affärsresultat och planering.

Respondenterna arbetade i 14 olika länder inom 12 sektorer, de flesta inom finansiella tjänster (18%), professionella tjänster (15%) och teknik (10%).

Om Workday

Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 45 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com



