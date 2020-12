Le groupe Foliateam, acteur de référence sur le marché des télécommunications d’entreprises, réalise une levée de fonds de 40 millions d’euros auprès de Société Générale Capital Partenaires, de la filiale du Crédit du Nord, Etoile Capital ainsi que Bpifrance qui intervient également en financement aux côtés d’Idinvest.

Depuis la création de la société en 2002, Dominique Bayon, le fondateur, accompagné par Laurent Depommier-Cotton et Jean-Pierre Brier, co-fondateurs, a fait de Foliateam un acteur de référence sur le marché des télécommunications d’entreprise. Portée par un groupe d’entrepreneurs libres et solidaires et capable d’offrir aux clients une véritable alternative, l’entreprise s’est notamment construite à travers la reprise réussie de 16 entreprises au cours des 15 dernières années, pour l’essentiel en situation de difficulté ou en procédure collective.

Le plan stratégique Digital Wings achevé en 2019, fut décisif dans l’histoire de Foliateam. En 5 ans, l’entreprise a doublé de taille, pour devenir l’un des premiers opérateurs de télécommunications alternatifs français doté de ses propres infrastructures critiques, tout en préparant activement sa transmission managériale. Ce plan a été rendu possible par l’entrée au capital en minoritaires de Bpifrance et France Valley en 2015. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 4 500 clients sur 10 000 sites en France et à l’étranger, pour plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Fort de 330 salariés dont 24 managers associés, Foliateam bénéficie d’une position d’opérateur cloud BtoB de premier rang.

Dominique Bayon, de Foliateam précise : « Ce succès important, au-delà de ma vision pour l’entreprise sur le marché en forte transformation des télécommunications, est une œuvre collective portée par un grand nombre de contributeurs que je tiens à remercier vivement : mes co-fondateurs, 13 Business Angels d’origine, nos administrateurs indépendants, tous nos partenaires, clients, fournisseurs, constructeurs, éditeurs, opérateurs, banquiers et investisseurs professionnels, conseils juridiques et commissaires aux comptes, banquiers d’affaires, chacune et chacun des dirigeants, managers ou équipiers de FOLIATEAM, ainsi que mes proches qui ont su m’accompagner dans la durée. Ce formidable collectif sera un facteur déterminant de la réussite future de Foliateam ».

Cette année 2020 a permis au groupe de managers, emmené par le nouveau directoire constitué de Bruno David (Président), Jean-Baptiste Perraudin (DG), Francis Houot (DGD) et Franck Marconnet (DGA), de construire l’ambition stratégique du groupe pour les six prochaines années baptisé le plan UP2026. Ces quatre dirigeants prennent ainsi la suite de Dominique Bayon et pourront compter sur le support des fondateurs qui restent impliqués dans l’aventure au sein du Conseil de Surveillance, présidé par Dominique Bayon.

Avec cette nouvelle levée, l’entreprise souhaite atteindre ses objectifs de croissance au travers de son plan UP2026. Le plan vise à faire croître l’entreprise à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et à devenir l’un des opérateurs leaders de la collaboration et de la relation client Multi-cloud sécurisée en France, grâce à son offre UCaaS et son expertise unique autour des plateformes Avaya, Alcatel, Mitel, Kiamo, Microsoft Teams et Zoom. UP2026 est construit autour d’un enjeu majeur : fournir aux clients un service premium et digital, se traduisant par le niveau de satisfaction client mesuré le plus élevé du marché et par le développement de Foliateam dans la cybersécurité. L’entreprise reste ouverte à d’éventuelles opportunités de croissance externe.

« Après avoir consacré mes 18 années de vie professionnelle au développement de Foliateam, je suis fier et heureux de prendre la présidence du groupe avec le directoire, nos nouveaux partenaires financiers de long terme, et l’appui des fondateurs historiques de Foliateam au sein du conseil de surveillance. Avec UP2026, nous ferons de Foliateam un opérateur innovant et attractif par son modèle social mais aussi digital et performant dans les services de cloud et de cybersécurité délivrés à nos clients » ajoute Bruno David, nouveau président du Directoire. « Les marchés dynamiques des solutions de collaboration et de relation client en cloud, les innovations de réseaux tels que le SDWAN et la cybersécurité sont de formidables opportunités de développement et d’accélération pour notre groupe et nos talents d’aujourd’hui et de demain. »

Julien Pélissier, directeur de participations de Société Générale Capital Partenaires (SGCP), déclare : « SGCP est très fier d’avoir été choisi par les actionnaires de Foliateam pour accompagner la transmission managériale au nouveau Directoire présidé par Bruno David, et le déploiement de l’ambitieux plan stratégique UP2026. Foliateam a opéré avec succès la transformation de son business model pour devenir un des leaders des intégrateurs-opérateurs cloud de télécommunications au service des PME, ETI et grands comptes. Nous aurons à cœur, avec Bpifrance et Etoile Capital, de mettre nos ressources et notre réseau au service de Foliateam pour soutenir ce nouveau projet de croissance long terme porté par la demande durable d’utilisation d’outils de communications unifiées et de collaboration. »

« Notre présence au capital de Foliateam entre pleinement dans la mission de Bpifrance d’accompagner une entreprise de croissance et de contribuer à sa transition managériale » indique Luc Doyennel, directeur d’investissement chez Bpifrance. « Depuis notre entrée au capital en 2015, nous avons été témoins du passage symbolique de la PME à l’ETI. Nous sommes convaincus de pouvoir contribuer à d’autres étapes marquantes de son développement, notamment via ses engagements en matière de RSE ».

Eric Gallerne, Managing Partner d’Idinvest, déclare : « nous sommes ravis que les actionnaires du groupe Foliateam aient retenu Idinvest pour apporter l’intégralité du financement dette de la transmission managériale. Accompagner la nouvelle équipe de management de Foliateam est pour nous une opportunité stimulante, et nous sommes impatients à l’idée d’accompagner la nouvelle phase de développement du groupe »

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Foliateam dans cette opération, ajoute Marc IRISSON, Associé en charge de la practice TMT chez Financière Monceau CF. En dépit du contexte, nous avons reçu un accueil extrêmement favorable du marché du fait de l’excellence de l’équipe et de la qualité du projet porté par celle-ci. Le processus a été compétitif jusqu’au dernier jour, et l’équipe de management a dû choisir entre deux excellentes solutions portées par des partenaires de premier plan. Cette opération est la 4èmepour nous dans les TMT en 2020, et la 5ème dans les télécoms au cours des dernières années. »