MONTRÉAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar (TSX.V – VSR) a le plaisir de faire le point sur sa prochaine campagne de forage pour le projet Félix. La Société prévoit débuter un programme de forage de 2 500 m pour vérifier la minéralisation aurifère dans un forage historique qui a recoupé 9 intervalles de 1,5 mètre chacun, pris dans une section de 70 mètres le long du trou, qui ont révélé des teneurs en or variant de 0,9 g / t Au à 1,8 g / t Au. L'objectif principal est de vérifier la présence d'or entre les intervalles aurifères et la continuité latérale de la minéralisation.



Quatre conducteurs électromagnétiques aéroportés seront également vérifiés avec des trous de forage. Deux de ces conducteurs sont situés à chaque extrémité d'une grande formation de fer qui est vraisemblablement plissée. Un levé magnétique aéroporté réalisé en juin 2020 a également identifié plusieurs failles et plis dans ce que l'on pense être des formations de fer pouvant servir de pièges structuraux pour l'or. Les gisements d'or hébergés dans une formation de fer rubanées (BIF) sont des gisements stratiformes structuralement contrôlés qui représentent l'une des principales cibles de l'exploration aurifère dans la partie nord du Bouclier canadien précambrien, comme l'ont démontré les producteurs actuels tels que Musselwhite (Newmont), Meadowbank et Meliadine (Agnico-Eagle).

À ce jour, la préparation des sites de forage est bien engagée avec le début des forages prévu pour janvier 2021.

Relevé magnétique héliporté

Au cours des prochains jours, la Société entreprendra un levé magnétique aéroporté d'environ 500 kilomètres avec un espacement de 25 mètres entre les lignes sur l'extension sud de la propriété Félix. Cette partie a été acquise d'Osisko Metals Inc. en novembre 2020 (voir communiqué de presse du 12 novembre 2020). Ce levé viendra à terme étayer les résultats des travaux géologiques et de prospection à venir sur cette nouvelle extension de la propriété et permettra de mieux définir les cibles potentielles de forage dans ce secteur.

« La préparation de la campagne d'hiver sur Félix se déroule bien. Le Groupe Chicobi devient rapidement l'un des secteurs d'exploration aurifère les plus importants au pays et nous mettons tout en œuvre pour valoriser la propriété Félix. Notre récente acquisition nous a permis de doubler la taille de la propriété dans cette région très recherchée du Québec. Il s'agit de notre première campagne de forage sur la propriété et devrait démontrer le potentiel aurifère de notre projet Felix détenu à 100% », a déclaré Jonathan Hamel, président et chef de la direction par intérim de Vanstar.

À propos du Projet Félix

Le projet Félix se situe dans un environnement d'origine volcanosédimentaire comprenant une unité de roche volcanique au nord, une autre au sud et la partie centrale est occupée par des roches sédimentaires. Des intrusions tardives sous forme de batholithes, de plutons ou de dykes sont également notées tout autour de la propriété. La propriété repose principalement sur les roches du Groupe de Chicobi. Le bassin sédimentaire contient du mudstone et du grès graphitique turbiditique folié, avec une formation mineure de fer magnétite-chert en bandes et une formation de fer hématite-jaspe, et un conglomérat. Une importante formation de fer de type Algoma est présente dans la partie nord de la propriété. Les teneurs aurifères intersectées dans le forage historique se trouvent près du contact sud de celle-ci.

De plus, la faille régionale de Chicobi-Nord traverse la partie nord de la propriété. Cette faille, de dimension régionale, borde au sud le camp minier de Normétal. Le projet se situe dans l’extension est de ce camp minier où l’on y retrouve d’anciennes mines de sulfures massifs et de très nombreux indices aurifères, tels ceux de l’environnement de la mine Perron qui sont activement travaillés par Amex Exploration. Des zones de cisaillement parallèles à la faille de Chicobi-Nord de retrouvent aussi dans les sédiments du Groupe de Chicobi et on y retrouve les indices d’or de Authier localisés à l’ouest de la propriété.

M. Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la norme 43-101 a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

