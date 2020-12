Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 17. december 2020

Selskabsmeddelelse nr. 15/2020



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse fredag den 8. januar 2021, kl. 15.00 på selskabets adresse.

Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter § 7 og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Anmodning om ikke at møde op på generalforsamlingen

Selskabet tager udbredelsen af Covid-19 meget alvorligt og ønsker at efterleve de danske myndigheders krav og tiltag fastsat af hensyn til befolkningens sikkerhed. Med mindre regeringens forbud mod forsamling af mere end 10 personer lempes i betragtelig grad forud for generalforsamlingen, ser vi os nødsaget til på det kraftigste at anmode om, at alle aktionærer undlader at møde fysisk op på generalforsamlingen og i stedet benytter sig af sin mulighed for at brevstemme.

Idet vi anmoder alle aktionærer om ikke at møde fysisk op til generalforsamlingen, kan generalforsamlingen i stedet følges via en direkte transmission på dette link:

https://avcenterlive.dk/SKAKO

Transmissionen starter kl. 14:55.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

