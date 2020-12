MONTRÉAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASTEK Canada (« ASTEK ») annonce l’acquisition de la filiale canadienne de la société française INEAT, une entreprise spécialisée en e-commerce et en expérience numérique comptant 30 collaborateurs au Québec sur un total de 300, répartis en France et en Chine. À la suite de cette troisième acquisition, ASTEK aura un effectif de plus de 450 ressources au Canada.



« L’acquisition d’INEAT au Canada nous permettra d’étendre notre offre de service, grâce à l’ajout de services spécialisés en e-commerce et en expérience numérique soutenus par une expertise locale et mondiale de pointe », affirme Michel Boucher, coactionnaire et président d’ASTEK Canada. « Nous sommes heureux d’accéder à de nouveaux services en forte croissance qui profiteront considérablement à nos clients. »



« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de nous joindre à ASTEK Canada et à participer au plan d’expansion du groupe en Amérique du Nord, où nos forces combinées ouvrent de formidables perspectives de complémentarité, de synergies et de croissance », déclare Yves Delnatte, cofondateur et président d’INEAT Canada.

Jean-Luc Bernard, fondateur du Groupe ASTEK, se réjouit de cette troisième acquisition complétée en 2020 au Canada : « L’acquisition d’INEAT marque un autre pas important dans notre ambitieux plan d’expansion et renforce notre présence en France, en Chine et au Canada. Pour l’ensemble de nos marchés, l’expertise obtenue à la suite de cette acquisition saura accroître la portée de notre force et de notre leadership dans les secteurs d’Internet, du e-commerce et de l’expérience numérique. De plus, elle nous permettra de générer d’importantes synergies technologiques et commerciales, ce qui nous positionnera plus que jamais comme un chef de file incontestable dans notre industrie. »

À propos de nous

ASTEK Canada (« la firme ») fait partie du Groupe ASTEK, présent dans 15 pays et soutenu par plus de 5 000 ressources hautement qualifiées en TI. Au Canada, la firme offre des services d’affectation de personnel dans le domaine des TI. Elle est en mesure de répondre aux besoins de clients œuvrant dans plusieurs secteurs d’activité, dont les suivants : financier, manufacturier, distribution, transformation, commerce électronique, assurances, services, organismes publics et parapublics. Dans un contexte de rareté de la main-d‘œuvre, la firme se distingue par sa capacité à déterminer rapidement les besoins et à recruter des ressources qualifiées pour ses clients. Elle compte entre autres sur plus de 450 ressources au Canada.

À propos du Groupe ASTEK

Le Groupe ASTEK (Paris, France)

Chiffre d’affaires pro forma de 300 millions d’euros

Expertise dans les domaines suivants : analyse et intelligence artificielle, systèmes numériques, connectivité réseaux et cybersécurité, systèmes intelligents, ingénierie de produit et procédés, conseil et performance opérationnelle

Plus de 5 000 collaborateurs répartis dans 15 pays

7 centres de livraison mondiaux, y compris 3 centres outremer

À propos d’INEAT

Créée en France en 2006, INEAT compte aujourd’hui 300 collaborateurs possédant une expertise de pointe en matière de commerce électronique et de marketing numérique.

INEAT a des bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux, ainsi qu’à Montréal et Shanghai. En Chine, elle possède une grande expertise en commerce électronique et en médias sociaux, entre autres sur WeChat.

La Société accompagne ses clients dans leur processus de transformation numérique, en concevant et en renouvelant constamment des expériences clients uniques, alliant savoir-faire technologique, stratégies spécialisées, marketing et systèmes d’information.



