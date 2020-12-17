多倫多, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加拿大的 Fraser Institute 和美國的 Cato Institute 在今天發佈一項新研究，研究發現近年來，世界各地的人身自由已經大大下降，而且最壞的情況可能還沒有到來。



Fraser Institute 經濟自由研究主席兼本年度「 人類自由指數（Human Freedom Index） 」合著者 Michael A. Walker 博士表示：「世界令人擔憂的事態發展包括：中國共產黨加強對自由的攻擊、匈牙利和波蘭的政權繼續破壞法治並壓制媒體自由、埃及和其他阿拉伯國家的獨裁政權加大鎮壓。」

該指數基於 2018 年的數據（可比較數據的最新年份），使用 0 至 10 的量表來衡量人身自由，其中包括法治、安全和保障、身份和人際關係（LGBTQ 和婦女自由），以及行動自由、言論自由、集會自由和宗教自由，以及經濟自由，以及個人在不受政府或官僚干涉的情況下作出自己的經濟決策的能力。

儘管從 2008 年至 2018 年全球經濟自由度略有增加，但人身自由度卻下降了 0.21 個百分點，而這十年中的除了兩年外所有時間都是下降的。宗教自由的跌幅最大 (0.63)，其次是身份和人際關係 (0.43) 和法治 (0.31)。法治的總分最低，為 5.09。

新西蘭在今年的自由度指數中排名第一，其次是瑞士、香港、丹麥和澳洲（儘管由於北京的加速鎮壓，我們預計香港的自由度分數將在未來幾年顯著下降）。五個最不自由的國家是（降序排列）伊朗、也門、委內瑞拉、蘇丹和敘利亞。

其他重要國家／地區的全球排名包括加拿大（第 6 位）、德國（第 9 位）、英國和美國（均排名第 17 位）、法國（第 33 位）、南非和印尼（均排名 68 位）、馬來西亞（第 83 位）、墨西哥和哥倫比亞（第 86 位）、印度（第 111 位）、俄羅斯（第 115 位）、土耳其（第 119 位）、中國（第 129 位）及沙特阿拉伯（第 151 位）。

從地區來看，從 2008 年至 2018 年，中東和北非的降幅最大，而北美和西歐的降幅較小，但仍然是全球最自由的地區。

至關重要的是，較自由國家的人民比不自由國家的人民更加繁榮。例如，該指數前四分之一國家的平均人均收入為 50,340 美元，而 2018 年四分之一最不自由國家的人均收入為 7,720 美元。

報告合著者兼 Cato Institute 全球自由與繁榮中心主任 Ian Vásquez 說：「當人有自由時，他們就有更多的繁榮興旺機會和過更幸福、更健康的生活。

Fraser Institute 及 Cato Institute 聯合項目的完整指數的免費下載 PDF 版本載於： www.fraserinstitute.org 。

2020 年人類自由指數中 10 個最自由和最不自由的國家





10 個最自由的司法管轄區 10 個最不自由的國家／地區 1. 新西蘭 153. 中非共和國 2. 瑞士 154. 阿爾及利亞 3. 香港 155. 伊拉克 4. 丹麥 156. 利比亞 5. 澳洲 157. 埃及 6. 加拿大 158. 伊朗 6. 愛爾蘭 159. 也門 8. 愛沙尼亞 160. 委內瑞拉 8. 德國 161. 蘇丹 10. 瑞典 162. 敘利亞





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