TORONTO, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ainsworth inc., une filiale en propriété exclusive de GDI Services aux immeubles inc. (TSX : GDI), est heureuse d’annoncer son partenariat avec Sanuvox Technologies inc., une entreprise québécoise qui se spécialise dans la conception et la fabrication d’appareils de purification de l’air et de désinfection des surfaces qui utilisent le pouvoir germicide des rayons ultraviolets. L’accord de partenariat conclu avec Sanuvox renforcera la plateforme de gestion intelligente de la qualité de l’air intérieur (smartIAQ) d’Ainsworth.



« Nous reconnaissons Sanuvox comme étant un chef de file dans le domaine de la purification de l’air par les ultraviolets et nous sommes ravis de présenter son produit dans le cadre de notre offre de marché », a déclaré Steven Horwood, vice-président, Développement des affaires, chez Ainsworth. « Alors que nous réorientons nos activités vers la nouvelle normalité que la pandémie de COVID-19 a créée, nous avons lancé notre plateforme de gestion intelligente de la qualité de l’air intérieur pour aider les clients à améliorer leur environnement intérieur au moyen de quatre procédés différents : la ventilation par apport d’air neuf, la filtration améliorée, la purification de l’air et la désinfection des surfaces ainsi que la gestion du nombre d’occupants dans les espaces. La gamme complète de produits de désinfection par rayons UV de Sanuvox répond aux besoins en matière de purification de nos clients, qu’il s’agisse de la distribution de l’air par les systèmes de CVC, des surfaces à contacts fréquents ou des applications mobiles. Leur engagement inconditionnel envers la recherche et le développement de produits innovants s’aligne sur notre objectif de constamment fournir des solutions techniques inégalées à nos clients. Pour soutenir davantage cette initiative, le produit de Sanuvox sera distribué à Ainsworth à l’échelle nationale grâce à notre relation établie avec le Groupe Master. »

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Ainsworth et ravis qu’elle devienne installatrice et fournisseuse de services agréées », a déclaré Jocelyn Dame, président de Sanuvox. « Ainsworth est le leader canadien des services techniques multidisciplinaires aux immeubles et collaborer avec un partenaire de ce calibre nous permet de joindre un plus grand nombre d’utilisateurs finaux dans tout le pays. »

À propos d’Ainsworth inc.

Ainsworth est l’un des chefs de file canadiens dans le domaine du bâtiment offrant des services techniques multidisciplinaires intégrés de haute qualité, notamment en CVCA, en mécanique, en électricité, en câblage de données, en solutions d’automatisation de bâtiment et en technologies d’immeuble intelligent pour les clients institutionnels, commerciaux et industriels partout au pays. En tant qu’entreprise de services multidisciplinaires intégrés, Ainsworth offre à ses clients des services et des solutions de bout en bout pour tous les besoins d’entretien et de rénovation des actifs. Ainsworth est une filiale en propriété exclusive de GDI Services aux immeubles inc., une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : GDI) et est un chef de file et un innovateur dans le secteur des services aux immeubles. GDI figure parmi les cinq plus importants fournisseurs de services aux immeubles en Amérique du Nord. La société compte plus de 24 000 employés et exerce ses activités au Canada et aux États-Unis.

À propos de Sanuvox Technologies inc.

Située à Montréal, au Québec, Sanuvox est un leader mondial du domaine de la purification de l’air par rayons UV et fournit des systèmes de pointe de désinfection de l’air et des serpentins par rayons UV intégrés aux conduits de ventilation ou autonomes rentables, comprenant des appareils automatisés mobiles et stationnaires de désinfection des surfaces. Au cours des 25 dernières années, Sanuvox a été le précurseur d’un certain nombre de solutions innovantes pour plusieurs segments de marché. Les systèmes UV exclusifs de Sanuvox sont conçus pour maximiser le temps d’exposition en fournissant l’énergie UV nécessaire pour obtenir des taux de stérilisation de l’air ambiant exceptionnellement élevés. Les systèmes intégrés aux conduits de ventilation et autonomes de Sanuvox sont utilisés dans le monde entier avec des systèmes de CVC résidentiels, commerciaux, institutionnels et médicaux.

