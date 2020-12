MONTREAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l’interdiction des arômes proposée par le Québec, il est clair que le ministre Dubé n’est pas attentif. Le ministre a volontairement choisi d’ignorer la science qui soutient que le vapotage est un outil de réduction des méfaits. Les saveurs sont la clé de l'adoption et du succès des adultes. Bien que toutes les grandes organisations de la santé déclarent que le vapotage est moins nocif que le tabagisme, le Québec est en voie d’interdire les arômes, l'élément clé faisant du vapotage le produit de sevrage tabagique le plus efficace de l'histoire.



Le Québec doit examiner les données mondiales sur les interdictions d'arômes et reconnaître qu'elles sont inefficaces et nocives pour la santé publique. Chaque région qui a mis en place une interdiction des arômes a vu une augmentation immédiate des taux de tabagisme allant de 3 à 9 %. Ces données ont de nouveau été observées dans notre propre pays avec l’interdiction des arômes en Nouvelle-Écosse. L'Atlantic Convenience Store Association a déclaré que les ventes de cigarettes avaient connu une augmentation sans précédent en raison de l'interdiction. Des enquêtes menées par Abducus Data ont révélé que près de 30 % des ex-fumeurs de la Nouvelle-Écosse risquaient de retourner à la cigarette traditionnelle.

Peut-être que ce retour au tabagisme pourrait être justifié si cette politique empêchait vraiment l'expérimentation et la dépendance à la nicotine chez les jeunes, mais il a été prouvé à maintes reprises que les interdictions d'arômes sont inefficaces pour réduire la consommation chez ceux-ci. L’American Cancer Society a mené une étude à la suite du retrait volontaire des saveurs de la compagnie JUUL du marché américain. L'étude a révélé que les jeunes n'arrêtaient pas de vapoter et passaient plutôt aux saveurs de tabac et de menthe, les seules saveurs restantes. Cela n’est pas surprenant étant donné les conclusions du Center for Disease Control and Prevention (CDC) selon lesquelles 77,7 % des jeunes vapotaient pour des raisons autres que les saveurs. La raison la plus souvent invoquée pour l'expérimentation des jeunes était la curiosité.

L'Association canadienne du vapotage a toujours condamné l'utilisation de produits de vapotage par les jeunes et les non-fumeurs. Le vapotage est un outil pour les fumeurs afin de réduire les dommages causés par l’utilisation du tabac. Les régulateurs doivent être pragmatiques lorsqu'ils créent une politique ou déclarent le vapotage comme étant une possible épidémie chez les jeunes. Santé Canada affirme que 5 % des jeunes ont déclaré avoir vapoté au cours des 30 derniers jours. Ce 5 % ne représente pas le vapotage quotidien ou la dépendance, mais indique que le répondant a essayé de vapoter dans les 30 jours précédents.

De plus, l'étude « Cigarettes électroniques, tendances de la consommation de nicotine et âges d'initiation à la consommation chez les adolescents américains de 1999 à 2018 » prouve en outre que l'émergence de l'industrie du vapotage n'a pas causé de tort aux jeunes. En fait, l'étude a révélé que le vapotage pouvait avoir évité des dommages aux jeunes en faisant la transition de l'utilisation de la nicotine vers un système d'administration moins nocif. L'étude a conclu : « Les cigarettes électroniques peuvent avoir compensé pour le tabagisme conventionnel chez les adolescents américains entre 2010 et 2018 en maintenant la prévalence totale de la consommation de nicotine et en les détournant du tabagisme conventionnel plus nocif. En outre, les utilisateurs de cigarettes électroniques semblent commencer à un âge plus avancé que les fumeurs conventionnels, ce qui est associé à un risque plus faible. » De plus, alors que le taux de tabagisme chez les jeunes continue de baisser au Canada, on peut conclure que le vapotage n'agit pas comme une porte d'entrée vers les cigarettes traditionnelles comme le prétendent certains.

L’ACV est partisane des mesures de protection de la jeunesse fortes qui équilibrent l'accès des adultes et la réduction des méfaits, comme la restriction de la vente de produits aromatisés aux magasins de vapotage spécialisés à limite d'âge. Cependant, le Québec n'a pas réussi à créer une politique équilibrée et équitable. Les données ont conclu que la politique proposée par le Québec sera inefficace pour prévenir le vapotage chez les jeunes et annulera les progrès du vapotage en ce qui a trait à la réduction du taux de tabagisme. Le vapotage présente une opportunité de réduire la prévalence du tabagisme à un rythme plus rapide qu'on ne le pensait auparavant. Le Québec doit adopter toutes les formes de réduction des méfaits.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:

John Xydous

Directeur régional

jxydous@thecva.org

+1 514 701.7127