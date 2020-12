ST-GEORGES, Québec, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Komutel, leader dans le développement de solutions de communications unifiées, a annoncé aujourd’hui que sa solution d’enregistrement Komlog peut maintenant s’interfacer avec la DMR KAIROS de KENWOOD, une solution de EFJohnson, une entreprise JVCKENWOOD. Les répéteurs KAIROS offrent une plateforme idéale pour toute application DMR, d’un site simple et autonome jusqu’à de grands systèmes nationaux.



Komlog, solution d’enregistrement basée sur navigateur et reconnue pour sa facilité d’utilisation et sa flexibilité, a réussi les tests de conformité avec la DMR KAIROS.

Citations:

"Nous sommes fiers que notre solution Komlog puisse désormais s’interfacer avec la DMR KAIROS de KENWOOD. Komlog est une solution puissante pour les entreprises de toutes tailles, car il est la clé d’une communication efficace. Grâce à ce test, les clients peuvent utiliser Komlog en toute confiance pour capturer l’audio et les métadonnées de leur système DMR KAIROS."

-- Richard Poulin, PDG, Komutel

À propos de Komutel

Fondée en 2001, Komutel inc. est une entreprise spécialisée en création et mise en marché de logiciels de télécommunications pour le marché de la sécurité publique. La mission de Komutel s’est alignée en devenant un leader de solutions intégrées en télécommunication, innovantes et performantes, visant à accroître l’efficacité et la productivité de ses clients et à sauver des vies. Cette mission se déploie à travers la culture de l’entreprise, qui se définit en deux mots : « Résultats » et « Partage ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Komutel, veuillez visiter son site web au www.komutel.com

À propos de EF Johnson Technologies, Inc.

EF Johnson Technologies, Inc. Est une filiale indépendante de la Corporation JVCKENWOOD. Basée à Irving, au Texas, EFJohnson se concentre sur l’innovation, le développement et la commercialisation de solutions de communication sécurisées de la plus haute qualité pour les organisations dont la mission est de protéger et de sauver des vies. Parmi nos clients, nous comptons des premiers intervenants dans la sécurité publique et le service public, le gouvernement fédéral et des organisations industrielles. Pour plus d’informations, visitez www.efjohnson.com .

À propos de la Corporation JVCKENWOOD

JVCKENWOOD est un fabricant mondial spécialisé dans les solutions automobiles et les systèmes professionnels. JVCKENWOOD exploite quatre secteurs d’activités, à savoir l’électronique automobile, les systèmes professionnels, l’optique et l’audio et les logiciels de divertissement avec les technologies de l’image, du son et de la radio ainsi que les logiciels d’info-divertissement et visuels. JVCKENWOOD crée l’enthousiasme et la tranquillité d’esprit tout en visant à atteindre une croissance rentable et à devenir un groupe d’affaires qui bénéficie de la confiance de la société. Pour plus d’informations, visitez https://www.jvckenwood.com/en.html .