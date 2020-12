Bonjour,

EDF International Networks et Capgemini signent un accord mondial d’offre de services autour des compteurs et réseaux intelligents

Paris, le 17 décembre 2020 - EDF International Networks et Capgemini ont signé ce jour un accord de partenariat pour conjuguer leurs expertises et se positionner ensemble sur les projets de réseaux électriques intelligents qui émergent dans le monde entier.

La maîtrise de la consommation et le développement des énergies renouvelables sont devenus clés dans un contexte de transition énergétique global. En conséquence, la demande autour de solutions de smart metering et de smarts grids est en pleine expansion.

S’appuyant massivement sur les outils numériques, les smart grids, ou « réseaux intelligents », apportent une maîtrise de l’équilibre entre de l’offre et de la demande électrique et favorisent le développement décentralisé des énergies renouvelables. En s'appuyant sur les outils numériques, il devient ainsi possible de « décoder » les infrastructures électriques traditionnelles et de récupérer de précieuses données. Celles-ci permettent de connaître avec précision la consommation énergétique d'un quartier, de prévoir celle du lendemain, et de gérer la production d'énergies renouvelables par nature intermittentes et décentralisées d'un champ d'éoliennes ou d'un ensemble de panneaux photovoltaïques. Ces innovations, notamment les compteurs communicants, les logiciels et les applications, permettent d’ajuster l’offre à la demande et d’assurer ainsi l’équilibre des réseaux de distribution.

Entre 2014 et 2019, le déploiement du comptage intelligent électrique en Europe est passé de 24% de taux de pénétration à environ 50%, contre 65% en Amérique du Nord. Ce taux devrait dépasser les 70% dans ces deux zones géographiques d’ici 2024. En parallèle, les projets se multiplient en Asie. L’Inde se lance dans la course en visant le déploiement de plus de 250 millions de compteurs communicants dans les années qui viennent1.

Le groupe EDF, via sa filiale dédiée au transport et à la distribution à l’international, EDF International Networks, dispose d’un retour d’expérience exhaustif de solutions de comptage intelligent à grande échelle. Avec le déploiement des compteurs communicants en France, la filière de la distribution d’électricité est reconnue de par son savoir-faire technique et technologique au service d’une grande réussite industrielle. Capgemini a conduit plus de 75 projets à l’occasion de la première vague du smart metering, avec un positionnement de bout en bout, consulting, déploiement, intégration de système et opération des infrastructures de comptage.

En signant un Memorandum Of Understanding (MoU), EDF International Networks et Capgemini combinent leurs expertises, leurs ressources et leurs présences géographiques, afin de construire des offres communes pour se positionner ensemble sur les projets de smart metering et les initiatives smart grids qui émergent dans le monde entier.

Marie-Line Bassette, directrice Générale d’EDF International Networks, déclare : « La complémentarité de l’expertise de deux leaders de l’industrie française, de leurs ressources et de leurs implantations géographiques, nous donne l’opportunité de construire une offre unique sur le marché et de contribuer à la transition énergétique. »

Sophie Craviari, responsable du compte EDF au sein du groupe Capgemini, ajoute : « Ce nouveau mode de coopération associant nos complémentarités et une ambition à l’international s’inscrit dans une dynamique innovante dans la relation entre nos deux groupes. »

À propos d’EDF International Networks

EDF International Networks est l’entité du Groupe EDF qui exporte les activités de réseaux d’électricité à l’international. Fort d’un savoir-faire de plus de 70 ans dans la distribution d’énergie, EDF International Networks multiplie les succès internationaux dans le domaine des smart grids. L’expertise d’EDF International Networks favorise la transition énergétique et une meilleure compréhension des réseaux électriques de la Chine à l’Amérique Latine en passant par l’Europe et l’Afrique. En Inde, EDF International Networks est particulièrement bien implantée et associe des équipes locales qui ont déjà installé près de 100 000 compteurs communicants à prépaiement dans l’optique d’atteindre, en premier palier, 5 millions de compteurs.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com

1 Chiffres issus d’un rapport du cabinet Berg Insight: “Smart electricity metering 2020, the current state of play”









