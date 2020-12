Papendrecht, 17 december 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft haar aandelenkapitaal verminderd door 5.100.506 gewone eigen aandelen in te trekken. De eigen aandelen zijn door Boskalis verworven als onderdeel van zijn aandeleninkoopprogramma. Het totale aantal geplaatste gewone aandelen bedraagt nu 130.277.832 (voorheen 135.378.338).

Van het lopende aandeleninkoopprogramma van EUR 100 miljoen heeft Boskalis thans 75,17 procent afgerond.

Overeenkomstig de daartoe geldende vereisten heeft Boskalis de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte gesteld van de wijziging in het geplaatste aandelenkapitaal. Boskalis houdt aan het einde van de dag op 17 december 10,000 eigen aandelen (0.01 procent) van het totale aantal geplaatste gewone aandelen.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

Pers:

Arno Schikker

press@boskalis.com

T +31 786969310

