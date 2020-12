Retransmission en direct de l’Assemblée Générale le 7 janvier à 10h00,

Inscription à l’adresse suivante : mcphy@newcap.eu

La Motte Fanjas, le 17 décembre 2020 – 17h45 CET – Les actionnaires de la société McPhy sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire (l'"Assemblée") qui se tiendra à huis clos le 7 janvier 2021 à 10h au siège de la Société, sis 1115, route de Saint-Thomas – 26190 La Motte-Fanjas, et sera retransmise en direct. La réunion de l'Assemblée Générale sera également disponible en différé dans son intégralité.



L’avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°143 du 27 novembre 2020. Les modalités de participation et de vote figurent dans cet avis.

Les informations et documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les informations et documents relatifs à cette Assemblée visés à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce figurent sur le site internet de la Société à l’adresse suivante :

https://mcphy.com/fr/investisseurs/information-financiere/information-financiereassemblee-generale/

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu









