ACTUALISATION DU PLAN STRATEGIQUE DE NEXITY : AFFIRMATION D’UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE AMBITIEUSE, RENTABLE ET RESPONSABLE, CENTRÉE SUR SES SAVOIR-FAIRE IMMOBILIERS

Paris, le 17 décembre 2020, 17h45 CET

Le Conseil d’administration de Nexity s’est réuni aujourd’hui sous la présidence d’Alain Dinin pour valider les orientations d’un plan stratégique réactualisé, dont l’objectif est de préparer le Groupe à saisir les opportunités de croissance qu’ouvre la période en capitalisant sur ses points forts.

Nexity confirme sa stratégie de plateforme de services permettant le déploiement d’offres combinées pour répondre au mieux à la demande de ses clients : particuliers, entreprises, collectivités, et investisseurs institutionnels.

Ce plan stratégique met l’accent sur les leviers de croissance rentable et responsable de Nexity à horizon 2023, en capitalisant sur ses points forts et en accélérant sur les grandes transformations en cours dans ses principaux marchés et métiers. Il comprend à la fois un volet d’améliorations opérationnelles et des axes prioritaires pour sa stratégie client.

Actions d’amélioration opérationnelle :

Se concentrer sur les métiers qui, combinés, permettront de créer de la valeur ajoutée pour ses clients ;

Accélérer sur la promotion en renforçant sa capacité de sourcing et de développement foncier en mobilisant l’ensemble des métiers et des réseaux du Groupe ;

Affirmer le leadership de Nexity sur l’immobilier bas carbone et se développer encore davantage sur les marchés de la réhabilitation et de la rénovation énergétique des copropriétés ;

Créer de nouveaux axes de croissance géographique, en intensifiant le maillage territorial du groupe en France et en consolidant sa présence à l’international, notamment en Pologne et en Allemagne ;

Réaliser des économies d’échelle sur chacun de ses métiers en tirant pleinement les fruits de la taille de l’entreprise ;

Renforcer la structure financière de Nexity en réduisant son effet de levier.

Axes prioritaires de la stratégie clients :



Développer une offre spécifique à destination des clients institutionnels, par la combinaison de produits et services adaptés ;

Soutenir la demande des primo-accédants et des investisseurs privés, tant à l’acquisition qu’à la gestion ;

Accompagner la transformation des entreprises dans le monde post-Covid en déployant une offre immobilière complète, allant du siège de l’entreprise jusqu’au logement, en passant par les tiers-lieux ;

Répondre à la demande des collectivités locales en déployant en particulier une offre sur les cœurs de ville et les villes moyennes, intégrant des savoir-faire sur la redynamisation des commerces de pied d’immeuble, des services adaptés aux entreprises locales et sur la réhabilitation ;

Investir davantage dans la satisfaction client et la digitalisation de ses activités.

La mise en œuvre de ces axes d’amélioration opérationnelle et le déploiement des stratégies clients reposent sur l’expertise et l’engagement indispensables des collaborateurs de Nexity, désormais certifié « Great Place To Work ». Elle repose également sur l’ambitieuse démarche RSE portée au quotidien par ces collaborateurs dans les opérations du groupe, comme le prouve la récente labellisation E3C2 (première en France pour un immeuble tertiaire) obtenue pour l’immeuble Palazzo Méridia à Nice.

Dans ce contexte, Nexity confirme en particulier sa volonté de continuer à se développer sur le marché de l’immobilier géré et de conforter Ægide-Domitys dans sa position de leader français de la résidence senior. Pour ce faire, Nexity recherchera un partenaire capable de soutenir la croissance et l’extension à l’international d’Ægide-Domitys et de garantir l’excellence opérationnelle des résidences dans les services à la personne. Nexity concentrera quant à lui son action sur la promotion des résidences seniors, qui sont un produit phare de son offre aux investisseurs, aux collectivités et aux personnes âgées et à leur famille.

Des éléments complémentaires sur la mise en œuvre de ce plan seront présentés au moment de la publication des comptes 2020, le 24 février 2021. Nexity confirme les perspectives du Groupe 2020 et 2021, annoncées le 28 octobre dernier à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires 9 mois.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises et les collectivités et dispose d’une présence sur l’ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l’environnement, Nexity est notamment 1er du palmarès 2019 des promoteurs immobiliers de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120

CONTACTS

Véronique CREISSELS - Directrice de la communication, de la marque et de l’Engagement / +33 (0)1 85 55 15 52 - VCREISSELS@nexity.fr

Julie MARY – Responsable des relations presse / +33 (0)1 85 55 32 35 – jmary@nexity.fr

Domitille VIELLE – Directrice des relations investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 – dvielle@nexity.fr

Géraldine BOP - Directrice adjointe des relations investisseurs / +33 (0)1 85 55 18 43 – gbop@nexity.fr

Pièce jointe