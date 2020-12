COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 17 décembre 2020

Alberto Bedoya est nommé membre du Comité exécutif de Bureau Veritas, en charge des opérations en Amérique latine

Bureau Veritas , un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, annonce la nomination, effective le 1er janvier 2021, d'Alberto Bedoya au poste de Vice-Président exécutif, Division Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF) en Amérique latine. Il entre au Comité exécutif du Groupe.

Alberto Bedoya est basé à Lima (Pérou), et reporte à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général du groupe.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :

«Je suis ravi qu'Alberto Bedoya rejoigne le Comité exécutif de Bureau Veritas. Travaillant chez BV depuis 22 ans, Alberto a une excellente connaissance de nos opérations ainsi que de notre environnement commercial en Amérique latine. La région est aujourd'hui parmi les plus performantes de l'entreprise en termes de croissance organique. Je tiens à remercier Eduardo Camargo, Vice-Président exécutif Développement commercial et Transformation, pour son mentorat décisif d’Alberto ces 18 derniers mois, lors duquel il a partagé sa parfaite compréhension des défis stratégiques de l’Amérique latine. Je souhaite la bienvenue à Alberto au sein du Comité exécutif ».

Alberto Bedoya a rejoint Bureau Veritas Pérou en 1998 en tant que Directeur commercial pour l’activité Certification. En 2004, il devient Country Chief Executive pour le Pérou, avant de prendre en 2016 les fonctions de Senior Vice-Président Amérique latine du Nord, basé en Colombie. En 2019, il retourne s’installer au Pérou, où il est promu Vice-Président exécutif Amérique latine, sous la direction d'Eduardo Camargo.

Alberto Bedoya est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Commercial de l'Université Gabriela Mistral (Chili) en 1997, et a complété les Executive Management Courses de l'INSEAD et de Wharton, respectivement en 2002 et 2017.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn .

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com .





