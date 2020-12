Glostrup, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der har den 17. december 2020 kl. 17.00 været afholdt ekstraordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S som tidligere annonceret.



Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsens forslag om afnotering af selskabets B-aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S blev

vedtaget.

Forslagene blev vedtaget med 99,94% af den på generalforsamlingen stemmeberettigede kapital og 99,98% af stemmerne. Vedtagelsen af forslaget om afnotering opfylder således det majoritetskrav om vedtagelse, som stilles af Nasdaq Copenhagen i henhold til deres udstederregler Nordic Main Market Rulebook for

Issues of Shares for, at aktier slettes fra handel, som er:

Forslaget vedtages ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning med minimum 90 % af de

repræsenterede stemmer og af den repræsenterede aktiekapital; Indkaldelsen til generalforsamling med forslag om sletning fra handel giver en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en sletning fra handel vil have for aktionærerne; og Udsteder sikrer, at aktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier til udsteder i en periode på mindst 4 uger efter børsens godkendelse.

Dirigenten oplyste, at Selskabet straks indsender anmodning om afnotering til Nasdaq Copenhagen A/S og, betinget af godkendelse af afnotering, derefter udsender købstilbud fra Selskabet af 1. august 1931 A/S om køb af B-aktier til en pris på 330 kr. pr. aktie af nom. 100 kr. Dette i overensstemmelse med det fuldstændige forslag til generalforsamlingen, som er gentaget nedenfor.

Med venlig hilsen

F.E. Bording A/S

Bernt Therp

Adm. direktør¨

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:

Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11

