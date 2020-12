MONTRÉAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association québécoise des technologies (AQT) est fière d’annoncer que l’entreprise UEAT a été couronnée hier soir PME techno de l’année 2020 lors du gala en ligne PME en lumière. Cette prestigieuse distinction récompense annuellement des entreprises québécoises de l’industrie des technologies qui se démarquent en matière d’innovation et de commercialisation.



Pour cette année atypique, le concours soulignait les réalisations d’entreprises qui ont su innover et ajuster leurs solutions pour aider notre société à s’adapter à une nouvelle réalité. Avec la pandémie de la COVID-19, les solutions technologiques jouent donc un rôle crucial pour maintenir la société fonctionnelle et envisager une reprise des activités en aidant les citoyens à préserver leur santé et les entreprises à continuer leurs opérations en toute sécurité.

« Nous tenons à féliciter chaleureusement UEAT qui, par son innovation, s’illustre et fait rayonner toute la communauté techno qui a travaillé fort pour offrir les outils nécessaires pour garantir le retour des activités quotidiennes et le fonctionnement sécuritaire des entreprises. Nous sommes particulièrement fiers de cette édition du concours dont le but ultime était de récompenser les PMEs qui ont contribué de façon significative au fonctionnement de la société et au développement économique en ce temps de crise. », déclare Nicole Martel, présidente-directrice générale de l’Association québécoise des technologies.

UEAT a pour mission d’aider les restaurateurs à optimiser leurs opérations, à accroître leur rentabilité et à fidéliser la clientèle. En cette période sans précédent, UEAT aura triplé sa base de clients restaurateurs, augmenté son revenu mensuel récurrent de 225% et doublé son effectif à 65 employés pour ainsi préserver l’industrie de la restauration grâce à sa plateforme de commande en ligne intelligente. Leur technologie adapte les menus et les suggestions présentés selon les préférences et goûts alimentaires du client, mais également au contexte comme l’heure de la journée, la météo, les fêtes et événements spéciaux.

« Nous sommes très fiers d’être le lauréat du prestigieux prix PME en lumière de l’AQT. Nos solutions de commandes intelligentes fièrement développées grâce au talent québécois aident des milliers de restaurants partout dans le monde à traverser une crise sans précédent. En 2021 c’est plus de 100 nouveaux postes de haute qualité qui seront créés chez UEAT pour soutenir notre croissance. On cherche des gens talentueux qui désirent se joindre à l’aventure. UEAT c’est une expérience de vie professionnelle enrichissante et remplie de défis passionnants ! », mentionne Martin Lafrance, président-fondateur de UEAT.

UEAT ET SEPT AUTRES ENTREPRISES FINALISTES CÉLÉBRÉES PAR L’INDUSTRIE

Ce 16 décembre, c’est lors du Gala PME en lumière en ligne que le grand public a été appelé à voter pour l’entreprise de leur choix parmi les 8 PME finalistes. Comptant pour 20 % de la note globale, le vote du public, supervisé par la firme indépendante de sondages SOM, s’est ajouté aux données chiffrées de l’AQT (30 %) ainsi qu’à la voix d’un jury indépendant, composé de représentants chevronnés des affaires (50 %). L’entreprise lauréate a été nommée selon le plus haut pointage recueilli.

Véritable fenêtre sur la diversité des solutions et du savoir-faire québécois en matière de technologies, le concours PME en lumière réunissait, en plus d’UEAT, sept autres entreprises finalistes en nomination, à savoir : Facilis Global, Hopem, In-rgy, Insum, IPSO Technologies, Mdf commerce, et OpenMind Technologies.

Au cours des prochains mois, l’AQT travaillera de concert avec l’écosystème techno ainsi que les trois principaux partenaires du Concours afin que chacune de ces entreprises bénéficient d’un rayonnement accru, non seulement au sein de notre secteur, mais aussi auprès des décideurs du milieu des affaires. L’AQT tient d’ailleurs à remercier les trois partenaires du Concours PME en lumière 2020, la Banque Nationale, BDC et CGI, pour avoir contribué au succès de ce grand moment du secteur québécois des technologies.



À propos de l’AQT

L’Association québécoise des technologies (AQT), l’incontournable réseau d’affaires technos, procure aux dirigeants et dirigeantes, un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l’industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble leur permettant ainsi d’accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l’AQT représente l’ensemble de l’industrie auprès d’instances décisionnelles et elle figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord. Pour en savoir plus : www.aqt.ca.



À propos de UEAT

Basé au Québec, UEAT développe des solutions de commande en ligne innovantes afin d’aider les restaurateurs à augmenter leurs ventes, à optimiser leurs opérations, à accroître leur rentabilité et à fidéliser leur clientèle. UEAT a pour mission de réinventer le monde de la commande en ligne dans la restauration. C’est en personnalisant l’expérience client et en innovant que UEAT développe de puissants outils de ventes, de recommandation et de fidélisation. Nos solutions sont imaginées et développées dans notre centre d’innovation en intelligence artificielle situé au MILA mettant en valeur tout le talent québécois !

Renseignements

Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l’AQT

514 874-2667 poste 105 – nmartel@aqt.ca

René-Pier Plourde, responsable de l’Université UEAT

866-214-0061 - rplourde@ueat.io