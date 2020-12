SAN DIEGO, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ecwid , l'une des plus grandes sociétés mondiales de commerce électronique SaaS (logiciel en tant que service), a révélé aujourd'hui que les nouvelles inscriptions dans l'Union européenne ont augmenté de 143 % au cours du premier semestre et que le volume des transactions régionales est en hausse de 150 % par rapport à l'année dernière. Ecwid a également annoncé des partenariats avec des fournisseurs de paiements européens clés, dont : Giropay , SOFORT , iDeal , SEPA , Klarna et PayPal Plus . Ecwid a enregistré une croissance considérable au cours des derniers mois dans la région, ainsi qu'une croissance similaire en Amérique du Nord, renforçant sa position de chef de file.

Aider les petites entreprises européennes à survivre à une pandémie mondiale

Les petites entreprises représentent 99 % de l'ensemble des entreprises en Europe et contribuent à plus de 50 % du PIB dans la région. Ecwid aide sans relâche les petites entreprises à survivre en fournissant une plateforme de commerce électronique fiable et gratuite à des centaines de milliers de petites entreprises dans le monde entier. Depuis le début de la pandémie, Ecwid a permis à des milliers d'entreprises européennes de numériser leurs boutiques et leurs activités alors que les fermetures de magasins et les confinements nationaux ont affecté la région.

Selon BuiltWith ® , un outil d'analyse concurrentielle et de veille stratégique fournissant l'adoption technologique, des données de commerce électronique et des analyses sur l'utilisation d'Internet, Ecwid est l'une des trois principales solutions de commerce électronique pour un tiers des pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et la France. Au cours du premier semestre de l'année, sur ces marchés, Ecwid a augmenté son nombre de nouveaux utilisateurs de plus de 200 %.

« La pandémie a rendu notre mission consistant à démocratiser l'accès aux outils technologiques du commerce d'autant plus significative et importante », a déclaré Ruslan Fazlyev, PDG d'Ecwid. « La capacité d'aider les petites entreprises du monde entier à évoluer rapidement en ligne, à exploiter les marchés clés ainsi qu'à accéder à une gamme de solutions de paiement nous a permis de devenir le fournisseur de choix et de répondre aux besoins des entreprises en ligne nouvellement créées. »

La croissance de l'écosystème des partenaires régionaux soutient l'augmentation de la demande de partenaires de commerce électronique

Ecwid s'associe avec des agences, des créateurs de sites, des hébergeurs, ainsi que des fournisseurs de points de vente et de paiements pour développer des capacités de commerce électronique de bout en bout pour les petites entreprises. Les partenaires d'Ecwid à travers l'Europe ont plus que doublé au cours de l'année écoulée, car de plus en plus d'entreprises technologiques qui permettent la vente en ligne, le marketing, les paiements et l'expédition ont établi des partenariats stratégiques afin de mieux répondre aux besoins accrus en matière de commerce électronique des petites entreprises.

Afin de mieux soutenir les commerçants à travers l'Europe, Ecwid s'associe avec des prestataires de paiements sécurisés de premier plan dans la région, renforçant ainsi son leadership sur le marché. Les nouveaux prestataires de paiement régionaux européens sont disponibles pour les commerçants via Stripe , la société technologique construisant une infrastructure économique pour Internet, qui entretient un partenariat de longue date avec Ecwid. Les nouveaux partenariats incluent :

Giropay propose des solutions de paiement et de vérification pour les commerçants. Comptant plus de 15 000 relations contractuelles avec les banques allemandes, Giropay couvre plus de 85 % du marché bancaire. Elle est accessible par plus de 40 millions d'acheteurs et représente 16 % de l'ensemble des transactions en ligne en Allemagne.

propose des solutions de paiement et de vérification pour les commerçants. Comptant plus de 15 000 relations contractuelles avec les banques allemandes, Giropay couvre plus de 85 % du marché bancaire. Elle est accessible par plus de 40 millions d'acheteurs et représente 16 % de l'ensemble des transactions en ligne en Allemagne. SOFORT fournit des services de paiement par virements bancaires à plus de 30 000 commerçants en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en Italie, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

fournit des services de paiement par virements bancaires à plus de 30 000 commerçants en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en Italie, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. iDeal Power est une solution de paiement en ligne de premier plan, permettant les virements bancaires aux Pays-Bas. iDeal gère actuellement près de 55 % des transactions en ligne à l'échelle nationale, traitant 655 millions de transactions rien qu'en 2019.

Power est une solution de paiement en ligne de premier plan, permettant les virements bancaires aux Pays-Bas. iDeal gère actuellement près de 55 % des transactions en ligne à l'échelle nationale, traitant 655 millions de transactions rien qu'en 2019. Le SEPA établit un système européen unifié qui rend les paiements transfrontaliers sans numéraire en euros aussi simples que les paiements internationaux. Utilisé dans 36 pays européens, le SEPA est notamment populaire en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.

établit un système européen unifié qui rend les paiements transfrontaliers sans numéraire en euros aussi simples que les paiements internationaux. Utilisé dans 36 pays européens, le SEPA est notamment populaire en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Klarna fournit des paiements échelonnés et est le leader du marché dans l'Union européenne, en Australie et aux États-Unis, aidant les commerçants à fournir des solutions de paiement flexibles qui augmentent les ventes en libérant le pouvoir d'achat des consommateurs.

fournit des paiements échelonnés et est le leader du marché dans l'Union européenne, en Australie et aux États-Unis, aidant les commerçants à fournir des solutions de paiement flexibles qui augmentent les ventes en libérant le pouvoir d'achat des consommateurs. PayPal Plus aide les commerçants à accepter les méthodes de paiement locales privilégiées directement sur leurs sites Web, sans exiger que les acheteurs utilisent une connexion PayPal. Les commerçants ont accès à tous les types de paiements dans une seule intégration.

« S'étendre au niveau mondial ne devrait pas se faire au détriment de la vente locale », a déclaré Sophie Sakellariadis, chef de produit chez Stripe. « Les entreprises qui acceptent les méthodes de paiement locales constatent une portée et une conversion accrues sur les marchés mondiaux. Le partenariat de Stripe avec Ecwid aide les entreprises à se développer dès le premier jour tout en s'adaptant aux préférences locales des clients du monde entier. »

À propos d'Ecwid

Ecwid est une plateforme mondiale de commerce électronique SaaS créée en 2009. Ecwid fournit des solutions de vente en ligne pour les petites entreprises dans plus de 175 pays et dans 54 langues. Ecwid a été conçue pour permettre aux entreprises de créer rapidement et facilement une nouvelle boutique en ligne ou d'ajouter des capacités d'achat à un site Web existant. La plateforme offre aux commerçants un ensemble complet d'outils de commerce électronique, y compris l'accès aux principaux marchés, notamment Amazon et Google, l'accès à une gamme de solutions de point de vente et la possibilité de faire de la publicité et de vendre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook. Ecwid propose un site Web de commerce électronique gratuit d'une page à chaque utilisateur et peut s'intégrer à n'importe quel créateur de sites, notamment WordPress, Wix, Squarespace, etc. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur : https://www.ecwid.com