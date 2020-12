- Cette acquisition permet de combler une lacune dans les générateurs d’oxygène et d’azote sur place pour les applications industrielles et médicales et d’étendre notre réseau de ventes et de services en Allemagne -



SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CHIFFRES SONT EXPRIMÉS EN DOLLARS CANADIENS

Faits saillants de l’opération

Expansion du portefeuille de produits liés aux gaz industriels et du réseau de services de technologies propres grâce à l’acquisition d’Inmatec, société établie en Allemagne qui fabrique les meilleurs générateurs d’azote et d’oxygène sur place de leur catégorie





Acquisition d’une technologie de production d’oxygène et d’azote de premier plan intégrée à plus de 8 000 systèmes installés à l’échelle mondiale





Expansion du réseau de services de technologies propres dans certaines régions d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique grâce aux capacités de services actuelles d’Inmatec





Entrée sur les marchés de l’hydrogène et du gaz naturel renouvelable (GNR) en Allemagne en misant sur les équipes de vente et de services locales d’Inmatec pour saisir les possibilités que recèlent ce marché de l’hydrogène en évolution et les 8 900 installations de biogaz actives





Possibilités de ventes croisées grâce au réseau de distribution constitué de plus de 40 partenaires à l’échelle mondiale





Exposition au marché de l’oxygène médical en forte croissance grâce à des générateurs d’oxygène et systèmes pour hôpitaux clé en main

MONTRÉAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, est heureuse d’annoncer la conclusion d’une convention définitive visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation d’Inmatec Gase Technologie GmbH & Co. KG, d’Inmatec GmbH et d’Inmatec Gas Technology FZC RAK (collectivement « Inmatec »), aux Émirats arabes unis (l’« acquisition »).

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons réalisé une autre acquisition stratégique ce mois-ci. Inmatec cadre avec notre philosophie visant la production sur place de gaz puisqu’elle permet aux clients de réduire de façon significative leurs coûts et leurs émissions, » a déclaré Kurt Sorschak, président du conseil, chef de la direction et président de Xebec Adsorption Inc. « Inmatec est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des générateurs d’azote et d’oxygène sur place et elle s’est développée de façon impressionnante avec plus de 8 000 unités déployées dans le monde entier. Ses capacités de fabrication et d’ingénierie en Allemagne ont fait d’elle une entreprise reconnue pour la grande qualité et l’extrême fiabilité de ses produits. »

« Inmatec complète tant nos générateurs d’hydrogène sur place fabriqués par HyGear que nos propres produits industriels liés à l’air et au gaz naturel renouvelable. Nous voyons donc une bonne valeur dans la vente croisée de ces solutions dans l’ensemble de nos sociétés de services industriels situées en Amérique du Nord et auprès de notre clientèle combinée. Mais surtout, Inmatec nous permettra de nous constituer un réseau de services de technologies propres dans certaines régions d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique, et de pénétrer le marché de l’hydrogène et du GNR en Allemagne. Plus de 8 900 installations de biogaz pourraient se convertir à la production de GNR et l’Allemagne a annoncé qu’elle prévoit investir jusqu’à 9 milliards d’euros dans l’hydrogène. Inmatec se trouve dans une position idéale pour mettre à profit ses quelque 40 partenaires de distribution afin de vendre également nos systèmes de production de gaz naturel renouvelable et d’hydrogène. »

« Pour 2021, nous nous réjouissons à l’idée d’étendre nos capacités et d’évoluer pour devenir une société véritablement mondiale. J’aimerais féliciter de nouveau tous les membres de notre l’équipe pour leur travail acharné et accueillir chaleureusement Inmatec dans la famille de Xebec, » a ajouté M. Sorschak.

Aperçu et fondement de l’acquisition d’Inmatec

Leader mondial dans les produits de production d’azote et d’oxygène sur place

Fondée en 1993, Inmatec est un leader sur le marché international de la production de générateurs d’azote et d’oxygène. Plus de 8 000 systèmes d’Inmatec ayant été conçus, développés et produits en Allemagne ont été déployés et vendus dans le monde entier. À l’instar de la technologie de HyGear, la technologie de production sur place d’azote et d’oxygène permet de réduire les besoins en transport, d’économiser des coûts et d’alléger la charge pour l’environnement.

L’entrée des produits d’Inmatec en Amérique du Nord et les ventes croisées recèlent des occasions de croissance

Les produits et activités de fabrication d’Inmatec comptent parmi les meilleurs de leur catégorie et cette acquisition permettra à Xebec d’accélérer l’entrée de ces produits en Amérique du Nord. À l’heure actuelle, les marchés cibles d’Inmatec se situent dans certaines régions d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (« EMEA »). En raison de la nature complémentaire des clients et des secteurs d’activité, les produits de Xebec et de HyGear peuvent également être vendus par l’intermédiaire d’Inmatec, ce qui représente un autre réseau de vente et une autre plateforme de croissance dans la région EMEA.

Expansion du réseau de services de technologies propres en Europe et entrée sur les marchés allemands de l’hydrogène et du gaz naturel renouvelable

Avec plus de 260 techniciens assurant activement le service après-vente de l’équipement partout en Europe, la main-d’œuvre d’Inmatec et celle de ses partenaires recevront une nouvelle formation et seront outillées pour travailler également avec les gaz renouvelables. Cela place Xebec dans une position favorable auprès des clients qui ont à choisir un fournisseur pour l’achat d’une installation d’hydrogène ou de gaz naturel renouvelable de plusieurs millions de dollars. Xebec estime que le service est un critère important pour les clients et considère qu’il s’agit pour elle d’un avantage concurrentiel étant donné que d’autres fournisseurs n’offrent pas un pareil service.

En outre, le réseau de distribution d’Inmatec, qui est constitué de plus de 40 partenaires mondiaux et régionaux, ouvre la possibilité de pénétrer le marché en évolution de l’hydrogène en Allemagne et le marché du gaz naturel renouvelable potentiel le plus important d’Europe. L’Allemagne compte environ 8 900 installations de biogaz actives et 280 d’entre elles produisent du GNR aujourd’hui. Ces facilités existantes représentent des candidats potentiels à la conversion au gaz naturel renouvelable et à la production potentiellement décentralisée d’hydrogène vert.

Exposition au marché de l’oxygène médical en rapide croissance

Les activités d’Inmatec ont connu une expansion importante de 2019 à 2020, qui est largement attribuable à la demande connexe découlant des mesures prises en réponse à la pandémie de COVID19, lesquelles ont nécessité de plus grandes quantités d’oxygène de qualité médicale dans les hôpitaux du monde entier. Cette exposition est bénéfique pour Xebec puisqu’elle lui donne les capacités de fabriquer et de vendre maintenant cet équipement en Amérique du Nord et en fait l’une des rares sociétés à posséder de telles capacités au Canada. Ultimement, la pandémie a aidé les hôpitaux à réaliser les avantages financiers et l’autosuffisance qui découlent de la production d’oxygène sur place.

L’acquisition, qui est l’une des deux « acquisitions visées par une lettre d’intention » annoncées par Xebec le 8 décembre 2020, sera financée au moyen du produit tiré de l’appel public à l’épargne et du placement privé simultané annoncés par Xebec les 8 décembre 2020 et 9 décembre 2020. La libération du produit tiré de cet appel public à l’épargne et du placement privé simultané ainsi que l’échange des reçus de souscription contre des actions ordinaires de la Société ne sont pas conditionnels à la clôture de l’acquisition. La clôture de l’acquisition devrait avoir lieu vers le 28 février 2021. L’acquisition a été approuvée à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de Xebec et est assujettie à l’approbation des autorités de réglementation et à d’autres conditions de clôture usuelles.

À propos d’Inmatec

Inmatec est un fabricant de premier plan de générateurs d’azote et d’oxygène. Grâce à des usines fixes et mobiles novatrices, elle établit de nouveaux critères dans la production sur place d’azote et d’oxygène. Les lignes de produits N 2 et O 2 d’Inmatec dotées de la technologie PSA ou de technologies membranaires offrent des solutions qui répondent aux besoins des clients de toutes tailles. En outre, Inmatec offre des solutions adaptées aux besoins des clients pour une gamme d’applications N 2 et O 2 dans le cadre de la construction d’installations spéciales. Pour plus d’information, www.inmatec.de.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « XBC ». Pour plus d’information, veuillez visiter www.xebecinc.com.

