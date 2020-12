UTRECHT (Pays-Bas) et STAMFORD, Connecticut (États-Unis), 18 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps innovants multispécifiques pleine longueur (Biclonics® et Triclonics™), et Sem a 4 , société spécialisée dans l'analyse des données de santé axée sur les patients, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique visant à utiliser les tests génomiques avancés de Sema4 pour identifier les patients atteints de tumeurs présentant des fusions du gène neuréguline 1 (NRG1) susceptibles d'être éligibles à un traitement expérimental avec l'anticorps bispécifique Zenocutuzumab (« Zeno ») dans le cadre de l'essai eNRGy de phase 1/2 commandité par Merus.



En vertu des termes de cet accord, Sema4 effectuera des tests génomiques pour identifier les patients atteints de tumeurs solides avancées présentant une fusion du gène NRG1 (NGR1+) susceptibles d'avoir besoin de nouvelles options cliniques, ainsi que pour sensibiliser le public à l'essai eNRGy de Merus.

Les fusions du gène NRG1 constituent un groupe d'altérations génomiques rares pouvant favoriser la genèse et la croissance de tumeurs. Elles concernent de nombreux types de tumeurs solides, y compris les cancers du poumon, du sein, du pancréas, des ovaires et le cancer colorectal. Zeno, grâce à son mécanisme unique de blocage de l'interaction de la protéine de fusion NRG1 avec son récepteur HER3, a le potentiel pour être particulièrement efficace contre les cancers NRG1+.

« Nos solutions de test génomique de nouvelle génération fournissent des informations critiques aux oncologues et à leurs patients, en leur permettant de prendre des décisions éclairées en matière de traitement », a déclaré Eric Schadt , fondateur et président-directeur général de Sema4. « Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec l'équipe de Merus pour fournir aux cliniciens cette analyse moléculaire avancée des tumeurs solides, et pour mieux faire connaître les nouvelles options de soins expérimentaux et l'éligibilité des patients à l'essai eNRGy », a-t-il ajouté.

« Notre accord avec Sema4 et l'opportunité d'exploiter des solutions de test génomique avancées en oncologie pourraient nous aider à accélérer le recrutement pour notre essai clinique eNRGy », a déclaré le Dr Andrew Joe, directeur médical de Merus. « Nous sommes impatients de continuer à explorer la capacité de Zeno à devenir une nouvelle option de traitement efficace pour les patients atteints de cancers avec fusions du gène NRG1 ».

Merus recrute actuellement des patients pour l'essai eNRGy de phase 1/2 visant à évaluer l'innocuité et l'activité antitumorale de la monothérapie Zeno dans les cancers NRG1+. L'essai eNRGy comprend trois cohortes : cancer NRG1+ du pancréas, cancer NRG1+ du poumon non à petites cellules et autres tumeurs solides NRG1+.

À propos de Merus

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites Internet de Merus : www.merus.nl et https://twitter.com/MerusNV .

À propos de Sema4

Sema4 est une société spécialisée dans l'analyse des données de santé axée sur les patients, fondée sur l'idée que davantage d'informations, une analyse plus approfondie et un engagement accru amélioreront le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. Sema4 cherche à transformer les soins de santé en créant des modèles dynamiques de la santé humaine et en définissant des trajectoires de santé personnalisées et optimisées, à commencer par les domaines de la santé génésique et de l'oncologie. Centrellis™, notre plateforme innovante d'analyse de données, nous permet d’appréhender les maladies et le bien-être de manière plus exhaustive et de proposer des solutions scientifiques face aux besoins médicaux les plus urgents. Sema4 estime que les patients doivent être traités comme des partenaires et que les données doivent être partagées dans l'intérêt général.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site sema4.com et contacter Sema4 sur Twitter , LinkedIn , Facebook et YouTube .

