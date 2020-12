DIOS Exploration Inc.

December 17, 2020 19:10 ET

December 17, 2020 19:10 ET

MONTRÉAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. (“Dios”) (TSX-V: DOS) a complété avec succès les premiers forages du secteur Attila avec les deux sondages recoupant plusieurs zones minéralisées dans cette partie est du projet d’or K2, au sud-ouest de la découverte d’or Patwon d’Azimut sur le territoire Eeyou Istchee baie James au Québec.

Ces sondages totalisant 492 m ont été forés sur les cibles Attila-Sud et Attila-Nord, composées de volcanites (dacite) fracturées silicifiées et séricitisées, injectées de 1 à 7 pourcent de veinules de quartz-chlorite-pyrite associées avec 1 à 3 % de pyrite disséminée à la grandeur et traces de chalcopyrite sur 400 m x 500 m.

En forant vers le sud la cible Attila-Sud ainsi que des anomalies de sol en or-cuivre-zinc encore plus au sud, le trou 9 a frappé une épaisse séquence de dacite contenant plusieurs intervalles minéralisés de 15 à 40 m d’épaisseur, le trou se terminant dans de la diorite minéralisée séricitisée avec 1-5% de pyrite disséminée pour le dernier 13 m (dans 22 m minéralisés), toujours ouvert vers le sud à 312 m.

Testant vers le nord la cible Attila-Nord, le trou 10 a recoupé une séquence similaire de dacite contenant plusieurs intervalles minéralisés de 22 à 46 m d’épaisseur se terminant également dans de la diorite minéralisée séricitisée avec 1-3% de pyrite disséminée pour le dernier 7 m, toujours ouvert vers le nord à 180 m. Donc, les 2 zones minéralisées d’Attila demeurent ouvertes et nécessitent davantage de forages.

Rappelons que les indices minéralisés en or-cuivre-argent d’ATTILA, à 7 km à l’est de WI Target, se trouvent dans un dôme fracturé de rhyodacite au-dessus du Porphyre de Kali, (réseau de veinules riches en chalchopyrite de 75 m de long par 5-15 m de large atteignant 8.08 g/t Au, 96.7 g/t Ag, 2.43% Cu), et à quelque 100 m au nord, un horizon parallèle de plusieurs m de largeur (Attila-N) s’étend sur 50 m de long avec veines étroites de quartz-carbonate-pyrite (5 échantillons de plus de 1.0 g/t Au (jusque 3.64 g/t Au & 26.7 g/t Ag) (voir comm. précédents).

Dios vient de terminer le programme 2020 de forage héliporté sur K2, soit 10 sondages pour 2509.4 m sur Wi-Target et Attila. Environ 1 395 échantillons de carottes fendues en deux et 154 contrôles ont récemment été envoyés chez ALS-Global de Val d’Or et sont en attente de traitement. Plusieurs autres secteurs d’intérêt méritent un suivi. Ce communiqué fut révisé par H. Desbiens Geo M.Sc., personne qualifiée.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Présidente, Personne Qualifiée (43-101)

514 923-9123 mjgirard@diosexplo.com

Website: www.diosexplo.com