December 18, 2020 02:00 ET

SATO Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2020 klo 9.00



SATO Oyj:n hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Antti Aarnion, 48, SATOn toimitusjohtajaksi 18.12.2020 alkaen. Antti Aarnio hoitaa tehtävää toistaiseksi, kunnes vakinainen toimitusjohtaja nimitetään. Aarnio jatkaa samalla Asuntoliiketoiminnasta vastaavana johtajana.



Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten pitkittyminen vaikeuttaa SATOn nykyisen toimitusjohtajan Sharam Rahin täysipainoista osallistumista yhtiön johtamiseen. Rahi on SATOn pääomistajan, Fastighets AB Balderin, varatoimitusjohtaja.



Lisätietoja:



SATO Oyj



Hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, p. +46 31 10 95 92

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 040 164 7052

www.sato.fi



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.



Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.