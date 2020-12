PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.12.2020 klo 10:15

UTG KONSERNIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2021

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee taloudellisia raportteja 2021 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 keskiviikkona 31.3.2021

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021 perjantaina 30.4.2021.

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 maanantaina 19.7.2021

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021 perjantaina 29.10.2021

Tilinpäätös vuodelta 2020 julkaistaan viikolla 17/2021.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 30.6.2021. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.

Taloudelliset tiedotteet ovat julkaisupäivästään lähtien nähtävillä yhtiön nettisivuilla www.utgmix.com.

Uudessakaupungissa 18.12.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.utgmix.com

