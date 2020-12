Aurskog Sparebank varslet 14.12.2020 om en opsjonsavtale med TietoEVRY som banken har hatt sammen med de øvrige bankene i Eika Alliansen. I dag har banken inngått avtalen med TietoEVRY som dermed blir bankens fremtidige leverandør av kjernebankløsninger.

Som tidligere varslet har avtalen en varighet på fem år med mulighet for forlengelser på totalt fire år. Avtalen vil styrke bankens langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet.

Avtalen med TietoEVRY er beregnet å gi alliansebankene i Eika en samlet årlig effektivisering i kostnader på omlag 40 prosent tilsvarende NOK 220-250 millioner. Beregnet tilbakebetalingstid er mellom fire og fem år for bankene. Hoveddelen av bankens investeringskostnad forventes å påløpe i løpet av de neste tre årene, mens full besparelse forventes oppnådd fra og med senest 2024. Det pågår et arbeid for å se på den regnskapsmessige behandlingen av avtalen. Dette vil bli kommunisert i forbindelse med fremleggelsen av regnskapet for 4. kvartal 2020.

Overgangen til TietoEVRYs løsninger forventes gjennomført i 2022-23. Det pågår nå et arbeid for å fastsette en endelig konverteringsplan. Denne vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2021.

Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. banksjef Evy Ann Hagen på tlf 906 74 709

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12