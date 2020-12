SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 72/2020

Tvis, 18. december 2020



Storaktionærmeddelelse

TCM Group A/S ("Selskabet") kan med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyse, at Luxempart PIPE S.á.r.l. har meddelt, at de grundet en koncernintern fusion har flyttet deres beholdning af TCM Group aktier fra Luxempart PIPE S.á.r.l. til Luxempart S.A., således at Luxempart PIPE S.á.r.l. besidder 0 aktier i Selskabet svarende til 0,00% af aktiekapitalen og stemmerettighederne, og Luxempart S.A. besidder 980.603 aktier i Selskabet svarende til 9,81% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.



For yderligere information kontakt venligst:

CEO Torben Paulin, TCM Group A/S, på tlf. +45 97 43 52 00

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 135 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

