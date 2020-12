TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.12.2020 KLO 13.00



Taaleri Varainhoito palkitsee Urheilun hyväntekijän Urheilugaalassa 14.1.2021

Urheilugaalan tavoitteena on nostaa suomalaisen urheilun ja liikunnan arvostusta yhteiskunnassa ja tehdä näkyväksi urheilijoiden, taustavoimien ja fanien arvo ja merkitys. Urheilugaalassa jaetaan vuosittain varsinaisten palkintoluokkien lisäksi erikoispalkintoja.

Tänä vuonna yksi erikoispalkinnoista on Urheilun hyväntekijä, jolla halutaan nostaa esiin vapaaehtoistyön tärkeyttä urheilulle ja liikunnalle. Vapaaehtoistyö luo pohjan suomalaiselle seuratoiminnalle ja on urheilun sydän. Taaleri Varainhoito palkitsee Urheilun hyväntekijän Urheilugaalassa 14. tammikuuta 2021.

”Urheilun hyväntekijä -palkinnolla haluamme korostaa vapaaehtoistyön merkitystä. Urheilun ja liikunnan parissa vapaehtoistyötä tekee viikosta ja kuukaudesta toiseen yli 500 000 ihmistä. He mahdollistavat panoksellaan ja huikealla osaamisellaan sen, että urheiluseurat toimivat ja tapahtumat onnistuvat. Heidän ansiostaan niin harrastajat kuin huippu-urheilijatkin saavat parhaat mahdolliset olosuhteet harrastaa ja tavoitella unelmiaan. Heidän työllään on suora vaikutus eli impakti suomalaiseen urheiluun ja sen kehittymiseen,” sanoo Taaleri Varainhoidon toimitusjohtaja Perttu Purhonen.

“Haluamme yhdessä Taaleri Varainhoidon kanssa nostaa erityisesti vapaaehtoistyön arvostusta palkitsemalla henkilön, joka tätä kautta edustaa koko mittaamattoman arvokasta vapaaehtoisten joukkoa. On tärkeää tuoda esiin huippu-urheilun lisäksi myös työtä, jota urheilussa tehdään parrasvalojen ulkopuolella,” toteaa Urheilugaalan pääsihteeri Riia Martinoja.

Urheilugaalan yksi pääteemoista on tänä vuonna Olympiarahasto, jolla kerätään varoja suomalaiselle urheilulle. Taaleri Varainhoito on Olympiarahaston varainhoitaja ja myös yksi Urheilugaalan pääyhteistyökumppaneista.





Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi



Taaleri Twitterissä

Minna Smedsten, talousjohtaja, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com