December 18, 2020 06:29 ET

Realkredit Danmark korrigerer hermed Endelige vilkår for serie 10G til finansiering af FlexLån(R) i EUR. Ved seneste opdatering af de Endelige vilkår, publiceret d. 9. november 2020, var der en fejl anført, at betalingsterminerne for renter og forfaldne obligationer var den første danske bankdag efter udløbet af en terminsperiode. Den korrekte betalingstermin er den første TARGET bankdag efter udløbet af en terminsperiode.

De endelige vilkår offentliggøres hermed.

