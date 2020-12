Selskabsmeddelelse nr. 31-2020

Odense, den 18. december 2020





Odico A/S opnår investering fra Innovationsfonden til udvikling af 3d-printede støbeforme





Innovationsfonden har informeret om, at et forskningskonsortium ledet af Odico A/S modtager 15,9 mio.kr. i investering fra fonden til udvikling af en ny metode for robotdrevet højhastigheds 3d-print af hærdeplast støbeforme. Projektets samlede budget udgør 21,4 mio.kr. og Odico modtager op til 5,4 mio. kr. af den samlede investeringssum.

Projektet ”Thermoform – Robotic Thermoset Printing of Large Scale Construction Formwork” samler ledende parter fra dansk forskning og byggeindustri til udvikling af verdens første storskala kompositprinter til produktion af støbeforme.

Målet for projektet er gennem en ny metode for accelereret fiberforstærket 3d-print med kompositter at skabe en løsning for friforms-print af støbeforme, som er særligt velegnet til bl.a. infrastrukturelt byggeri, herunder broer, tunneler, vindmøllefundamenter og vandkraftkonstruktioner. Foruden infrastrukturelt byggeri, som udgør det største globale markedssegment for specialstøbeforme, forventes Thermoform-teknologien at kunne frigøre arkitektonisk design og ingeniørarbejde til udvikling af avancerede, materialeoptimerede betonkonstruktioner i konventionelt byggeri.

Projektet forventes opstartet i 2. kvartal af 2021 og vil løbe over en periode på 4 år. Investeringen fra Innovationsfonden forudsætter indgåelse af en samarbejds- og investeringsaftale mellem parterne i konsortiet senest medio marts 2021.

Projektet påvirker således ikke selskabets forventninger til resultatet i indeværende regnskabsår.





