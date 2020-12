MONTRÉAL, 18 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com , une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, est heureuse d'annoncer la clôture d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier pour un produit brut total de 600 000 $. En contrepartie, la Société a émis 12 000 000 d'actions ordinaires à 0,05 $ l'action et 6 000 000 bons de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle au prix de 0,12 $ par action pour une période de 12 mois à compter de la date de clôture du placement privé.



« Ce placement privé nous permettra d'investir dans des opportunités de croissance avec un potentiel de revenus à court terme comme HealthCentric AI, ou d'autres projets similaires dans les secteurs de l'apprentissage machine, l'Internet des objets, la chaîne de blocs ou d'autres secteurs prometteurs, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema.

La Société utilisera le produit du placement privé pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Dans le cadre du placement privé, certaines parties sans lien de dépendance peuvent recevoir une commission d'intermédiation en espèces de 8 % du produit brut du placement privé qui a été vendu aux souscripteurs présentés par ces parties, et des bons de souscription d’intermédiaire pour acheter le nombre d'actions ordinaires du capital de la Société égal à 8 % du placement privé qui a été vendu aux souscripteurs présentés par ces parties, chaque bon de souscription d'intermédiaire pouvant être exercé pour une action ordinaire de la Société au prix de 0,12 $ par action pendant une période d’un an à compter de la date de clôture du placement privé.

Tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Le placement privé demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À propos d’Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.