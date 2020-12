MONT-TREMBLANT, Québec, 18 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septembre dernier, Karma Shala Yoga Inc. a lancé une expérience de yoga en ligne qui suscite l’attention et l’intérêt de la communauté de yoga à l’échelle du Canada. Le site Web affiche tous les éléments d’une expérience de yoga en ligne exceptionnelle de calibre international, en plus d’offrir des caractéristiques tout à fait uniques, notamment des questions et réponses interactives en mode virtuel avec des professeures-guides et des invités spéciaux, ainsi que des événements virtuels. Karma Shala en ligne offre une expérience inégalée qui est appuyée par des professeures de yoga qui comptent parmi les meilleures du Québec, et ce, dans un format entièrement bilingue.

« La COVID-19 nous a obligés à repenser notre façon de faire les choses. Nous avons cerné un besoin dans le monde du yoga en ligne et avons créé une offre tout à fait spéciale pour notre communauté, a déclaré Melisande Turpin, présidente de Karma Shala Yoga Inc. Nous ne voulions pas simplement afficher des vidéos de yoga en ligne, mais plutôt recréer l’expérience complète d’un studio de yoga. Essentiellement, l’idée était de rapprocher notre communauté pendant cette période difficile, et nous nous réjouissons du résultat de cette initiative. »



Karma Shala en ligne offre toute une gamme de services :

Vidéothèque sur demande avec plus de 150 classes de yoga





Plusieurs classes tournées en plein air dans le paysage montagneux des Laurentides





Classes quotidiennes diffusées en direct du studio





Séances hebdomadaires de questions-réponses interactives en direct avec des professeures





Événements spéciaux virtuels mensuels (concerts, dégustations de vin, etc.)





Accès illimité à tous les services avec un seul abonnement





Une expérience entièrement canadienne et entièrement bilingue

Karma Shala Yoga Inc, https://www.karmashala.ca/ est un studio de yoga assorti d’un volet de yoga en ligne, établi à Mont-Tremblant, au Québec. Le studio a été fondé en 2015 et, depuis, est reconnu comme l’un des grands studios de la province, accueillant chaque année des milliers de clients canadiens et internationaux. Le studio a lancé son volet de yoga en ligne, Karma Shala en ligne, en septembre 2020, https://online.karmashala.ca/

Jimmy Adduci

Karma Shala Yoga Inc.

819-430-6730

jimmy@karmashala.ca