Trygs ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i dag.

På den ekstraordinære generalforsamling godkendte aktionærerne følgende punkter i overensstemmelse med forslagene angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, se selskabsmeddelelse nr. 17 - 2020:

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt DKK 36.980.000.000 fra nominelt 1.510.739.955 til op til nominelt 38.490.739.955 ved kontant indbetaling ved udstedelse af op til 7.396.000.000 aktier á nominelt DKK 5 per styk.

Forslag om indsættelse af ny § 8A i vedtægterne og ændring af § 10 som konsekvens heraf.

Forslag om indsættelse af ny § 20A i vedtægterne vedrørende skadesløsholdelse af ledende medarbejdere.

De reviderede vedtægter vil blive gjort tilgængelige på tryg.com/da.

Vedtagelsen af beslutningerne ovenfor opfylder tilbudsbetingelse 3(s) som angivet i del A af bilag 1 til det anbefalede kontanttilbud på RSA Insurance Group plc offentliggjort af Tryg og Intact Financial Corporation den 18. november 2020.

De fulde vilkår, betingelser og væsentlige elementer af det anbefalede kontanttilbud er angivet i tilbudsdokumentet, der kan downloades på hjemmesiden: https://tryg.com/da/anbefalet-kontant-tilbud-pa-rsa-insurance-group-plc

Yderligere information:

For yderligere information besøg tryg.com/da eller kontakt:

Investor Relations Officer, Gianandrea Roberti på +45 20 18 82 67 eller gianandrea.roberti@tryg.dk

Investor Relations Manager, Peter Brondt på +45 22 75 89 04 eller peter.brondt@tryg.dk

Tryg er et af Nordens største forsikringsselskaber med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge og Sverige og sikrer tryghed og værdi for mere end 4 millioner kunder. Tryg er noteret på NASDAQ København, og 53 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der årligt uddeler cirka 650 mio. DKK til tryghedsskabende formål via TrygFonden.

IKKE TIL UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ELLER FRA NOGEN JURISDISKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN JURISDIKTION



Meddelelse til amerikanske aktionærer

Denne meddelelse udgør ikke noget tilbud om at sælge eller nogen opfordring til tilbud om at købe eller tegne finansielle instrumenter i USA. De heri nævnte finansielle instrumenter er ikke blevet og vil ikke blive registreret under U.S. Securities Act af 1933 ("Securities Act") og må ikke udbydes, udnyttes eller sælges i USA fraværende registrering eller en gældende fritagelse fra registreringskravene. Denne meddelelse er udstedt i henhold til § 135c i Securities Act.

