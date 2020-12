LeddarTech inc.

December 18, 2020 10:34 ET

December 18, 2020 10:34 ET

QUEBEC CITY, Dec. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) der Stufen 1 bis 5 und Sensortechnologie für automatisiertes Fahren (AD), kündigt eine verstärkte Zusammenarbeit mit Renesas an. Dazu wird das Unternehmen Mitglied im R-Car Consortium und kooperiert mit Renesas bei der Entwicklung und Förderung einer ADAS-Referenzplattform für die Automobilindustrie. Die Plattform kombiniert die branchenführende Rohdaten- Sensorfusion - und LiDAR-Technologie von LeddarTech mit dem neuen R-Car V3U von Renesas – einem erstklassigen ASIL D-System-on-Chip (SoC) für ADAS- und AD-Systeme.



Renesas investiert bereits in die SoC-Entwicklung und -Produktion von LeddarTech für LeddarEngine ™, das aus den weltweit fortschrittlichsten integrierten LiDAR-SoCs – LCA2 und LCA3 – und der zugehörigen LiDAR-Messsoftware besteht. Diese SoCs sind die Grundlage für kostengünstige LiDARs und ermöglichen die Serienbereitstellung von fortschrittlichen ADAS-Anwendungen der Stufen 2 und 3 für Pkw und eine breite Palette von Mobilitäts- und Industrieanwendungen.

Mit der ADAS-Referenzplattform für die Automobilindustrie kooperieren die beiden Unternehmen jetzt auch auf Systemebene und entwickeln eine Sensorfusionslösung, die zusätzlich zu Kamerasystemen und RADAR-sensorbasierten Systemen auch LiDAR-Systeme integriert, um mehr Sicherheit und Leistung zu bieten. Die Verbesserungen werden durch eine softwarezentrierte und erweiterbare Architektur erreicht, die mit dem R-Car V3U-Prozessor und der Roadmap von Renesas kompatibel ist.

„Durch die erweiterte Zusammenarbeit mit LeddarTech an diesem Projekt erhalten wir ein leistungsstärkeres ADAS-System, das für Leistung optimiert ist und sich kostentechnisch für eine serienmäßige Bereitstellung eignet“, so Tomomitsu Maoka, Senior Vice President, Deputy General Manager, Automotive Solution Business Unit bei Renesas. „Die Kombination der Sensorfusions- und LiDAR-Technologien von LeddarTech in einer offenen Plattform mit der R-Car V3U-Technologie von Renesas wird unseren Kunden helfen, wertschöpfende und differenzierte Lösungen für den wachstumsstarken ADAS- und AD-Markt zu entwickeln.“

„Renesas ist der Marktführer bei Prozessoren für die Automobilindustrie“, so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Unsere Zusammenarbeit bei diesem Projekt beschleunigt die Markteinführung eines sichereren und kosteneffizienten ADAS-Systems, das eine bessere Benutzererfahrung bietet.“ Er ergänzt: „Die Lösung ermöglicht zudem Software für erweiterbare und aktualisierbare ADAS- und AD-Plattformen und beschleunigt damit auch nachgeschaltete Innovations- und Entwicklungszyklen.“

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Stufen 1 bis 5. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie auf www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Corporate Marketing, Communications and Product Management

LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30a8ef9b-3c38-4703-b9e6-e1251363d593/de