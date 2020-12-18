魁北克市, Dec. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）传感技术领域全球领先企业 LeddarTech ®宣布加强与 瑞萨电子（Renesas） 合作，包括加入 R - C ar 联盟 以及就开发和推广汽车ADAS参照平台开展一项新的合作。该平台将把LeddarTech业界领先的原始数据 传感器融合 堆栈及LiDAR技术与瑞萨电子新推出的R-Car V3U（一种用于ADAS和AD系统的同类最佳ASIL-D级片上系统，即：SoC）相结合。



瑞萨电子已经投资于LeddarTech关于 LeddarEngin e ™的SoC开发和生产，其中包含世界上最先进、集成化最高的LiDAR SoC，即：LCA2和LCA3，以及配套的LiDAR测量软件。这些SoC为最具成本效益的LiDAR提供动力，可实现先进2级和3级乘用车ADAS应用以及范围广泛的多种移动性和工业应用的大规模部署。

通过适用于摄像头和雷达传感器系统的传感器融合解决方案，再加上采用LiDAR以实现更高安全性及性能的系统，这一汽车ADAS参照平台将公司协作扩展到系统层面。这些改进通过与瑞萨电子R-Car V3U处理器和路线图兼容的以软件为中心的可扩展架构而得以实现。

“在这个项目上与LeddarTech的扩大合作带来了一种性能更高的ADAS系统，在功率和成本方面进行了优化，可提供市场大规模部署。”瑞萨电子高级副总裁兼汽车解决方案业务部副总经理Tomomitsu Maoka表示。“LeddarTech的开放平台模式传感器融合和LiDAR技术与瑞萨电子的R-Car V3U技术相结合，将帮助我们的客户在快速发展的ADAS和AD市场开发增值型差异化解决方案。”

“瑞萨电子是汽车处理器领域的市场领先者，”LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示。“我们在该项目上的合作让一款更安全、更经济并且提供更佳用户体验的ADAS系统能够更快投入市场。” 他还表示：“该解决方案还支持可扩展和可升级ADAS和AD平台相关软件，从而加快后续创新和开发周期。”

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，现已发展成为一家综合性端到端环境感应公司，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战。凭借LeddarVision™传感器融合和感知平台，以及基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能的LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发1至5级全堆栈传感解决方案。此平台被广泛部署在自动班车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术（已授予或申请中）。

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