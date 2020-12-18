魁北克市, Dec. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的領導者，宣佈加入 R - C ar Consortium ，與 Renesas 建立更牢固的合作夥伴關係，並就汽車 ADAS 參考平台的開發和推廣進行新合作。該平台將 LeddarTech 行業領先的原始數據 感應器融合 堆棧和 LiDAR 技術與 Renesas 新推出的 R-Car V3U 相結合，這是適用於 ADAS 和 AD 系統的同類最佳 ASIL D 片上系統 (SoC)。



Renesas 為 LeddarTech SoC 在開發和生產 LeddarEngin e ™ 上投資，這由全球最先進和整合的 LiDAR SoC、LCA2 和 LCA3，以及隨附的 LiDAR 測量軟件組成。這些 SoC 為最具成本效益的 LiDAR 提供動力，可大規模部署高級第 2 級和第 3 級客車 ADAS 應用以及廣泛的流動性和工業應用。

這個汽車 ADAS 參考平台透過適用於相機、RADAR 感應器系統和使用了 LiDAR 系統的感應器融合解決方案，將公司的合作擴展到系統級，從而提供更高的安全性和性能。這些改進透過兼容 Renesas 的 R-Car V3U 處理器和路線圖，並以軟件為中心和可擴展的架構實現。

Renesas 汽車解決方案業務部高級副總裁兼副總經理 Tomomitsu Maok 表示：「與 LeddarTech 在此項目上的擴展合作推出一款性能更高的 ADAS 系統，該系統經過優化，在功率和成本方面都適合在市場上大量部署。開放平台模型中的 LeddarTech 感應器融合與 LiDAR 技術和 R-Car V3U 技術的結合，將協助我們的客戶在這個快速發展的 ADAS 和 AD 市場中開發增值和與眾不同的解決方案。」

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「Renesas 是汽車處理器的市場領導者。我們在該項目上的合作加速更安全和更具成本效益的 ADAS 系統面市，以提供更出色的用戶體驗。」 他繼續說：「該解決方案還為可擴展和可升級的 ADAS 和 AD 平台啟用軟件，從而加快其後的創新和開發週期。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級無人駕駛汽車系統整合器能夠為 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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